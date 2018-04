Vodcu opozičných protestov v Arménsku prepustili z vyšetrovacej väzby

Spolu s ním sa na slobodu dostali aj opoziční poslanci Ararat Mirzojan a Sasun Mikajeljan.

Jerevan 23. apríla (TASR) - Arménsky opozičný poslanec Nikol Pašinjan, ktorý je jedným z organizátorov protivládnych protestov, bol v pondelok prepustený z vyšetrovacieho väzenia. Spolu s ním sa na slobodu dostali aj opoziční poslanci Ararat Mirzojan a Sasun Mikajeljan.



Pašinjan po svojom prepustení pred novinármi vyhlásil, že žiada oslobodenie všetkých zadržiavaných aktivistov. Dodal, že svoje ďalšie požiadavky oznámi dnes večer na mítingu v Jerevane.



Protesty predstaviteľov arménskej opozície proti vláde pokračujú aj napriek zadržaniu ich vodcov, ku ktorému došlo v sobotu a v nedeľu.



So zadržanými politikmi sa vo väzení stretol predseda arménskeho parlamentu Ara Bablojan, ktorý chce podľa agentúry Interfax vyzvať kolegov, aby s vedením krajiny viedli dialóg. Pašinjana vo väzení navštívil aj prvý podpredseda vlády Karen Karapetjan.



Podľa najnovších správ sa k protestujúcim, ktorí naďalej odmietajú prerušiť demonštrácie, medzičasom pridali aj desiatky vojakov arménskej armády. Títo vojaci nie sú ozbrojení, uviedla agentúra TASS.



Ministerstvo obrany medzičasom odsúdilo účasť príslušníkov armády na opozičných mítingoch a avizovalo, že "podnikne kroky" proti tým, ktorí svojvoľne opustili svoje jednotky. Ministerstvo pripomenulo, že ústava a zákony republiky obmedzujú účasť príslušníkov armády na verejných zhromaždeniach.



Zhromaždenia organizované opozíciou sa v Arménsku konajú od polovice apríla. Demonštranti žiadajú demisiu premiéra Serža Sarkisjana, ktorého parlament potvrdil vo funkcii 17. apríla.



Sarkisjan sa v nedeľu v jerevanskom hoteli Marriott stretol s vodcom protestom, opozičným poslancom Nikolom Pašinjanom. Sarkisjan z tejto schôdzky, ktorej cieľom bolo ukončiť desať dní trvajúce protesty, odišiel s tým, že Pašinjanovu výzvu na svoje odstúpenie označil za "vydieranie", a nie dialóg.



Pašinjana po schôdzke zadržala polícia. Okrem Pašinjana polícia zatkla aj ďalších dvoch opozičných politikov, ako i 253 aktivistov, ktorí v nedeľu blokovali dopravu na jerevanských cestách.



Protesty proti zvoleniu bývalého prezidenta Serža Sarkisjana za premiéra prebiehajú od 13. apríla. Opozícia ho obviňuje z neúčinného riadenia krajiny a zo zhoršenia hospodárskej situácie. Minulý pondelok sa demonštranti pokúsili preniknúť do budovy parlamentu. Pri zásahu polície utrpeli zranenia desiatky ľudí. Nasledujúci deň protestujúci oznámili začiatok "zamatovej revolúcie" v Arménsku.



Napriek protestom arménsky parlament v utorok zvolil 63-ročného Sarkisjana do funkcie premiéra. Predtým nadobudli účinnosť zmeny v ústave, podľa ktorých Arménsko prechádza z prevažne prezidentskej na parlamentnú formu vlády a šéf kabinetu bude mať rozšírené právomoci.