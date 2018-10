Arménsky parlament bude voliť nového premiéra 24. októbra

Toto hlasovanie je nutné po tom, ako premiér Nikol Pašinjan podal 16. októbra demisiu s cieľom dosiahnuť rozpustenie parlamentu a vypísanie predčasných parlamentných volieb.

Jerevan 19. októbra (TASR) - Prvé kolo volieb arménskeho premiéra sa v tamojšom parlamente uskutoční 24. októbra. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax.



Toto hlasovanie je nutné po tom, ako premiér Nikol Pašinjan podal 16. októbra demisiu s cieľom dosiahnuť rozpustenie parlamentu a vypísanie predčasných parlamentných volieb. V ten istý deň prezident Armen Sarkisjan podpísal výnos o demisii vlády.



V súlade s arménskou ústavou po demisii premiéra a jeho vlády musia parlamentné frakcie do siedmich dní vybrať kandidáta na post predsedu vlády.



Ak parlament tohto kandidáta v prvom hlasovaní nezvolí, do siedmich dní sa uskutočnia nové voľby.



V prípade, že premiér nebude zvolený ani na druhý pokus, v súlade so zákonom dôjde k rozpusteniu parlamentu.



Následne sa musia konať predčasné voľby, a to nie skôr ako 30 dní po neúspešnej voľbe premiéra a najneskôr do 45 dní od rozpustenia parlamentu.



Dátum predčasných parlamentných volieb stanoví prezident republiky po rozpustení zákonodarného zboru.



Pašinjan, ktorý sa ujal funkcie v máji po tom, ako viedol rozsiahle protivládne protesty vedúce k rezignácii svojho predchodcu, chce nové voľby ešte tento rok, a to v snahe zbaviť sa rivalov, ktorí si udržiavajú väčšinu v parlamente. Agentúra AP pred časom informovala, že Pašinjan údajne presvedčil svojich protivníkov, aby nenavrhovali žiadnych kandidátov.