Arménsky parlament neschválil nomináciu opozičného lídra na premiéra

Jerevan 1. mája (TASR) - Arménsky parlament v utorok neschválil nomináciu vodcu protivládnych protestov Nikola Pašinjana na nového premiéra. Opozičný líder nezískal v zákonodarnom zbore, v ktorom má väčšinu vládnuca Republikánska strana, dostatok hlasov.



Vymenovanie Pašinjana za nového premiéra podporilo pri hlasovaní po deväťhodinovom zasadnutí parlamentu len 45 poslancov, proti sa ich vyslovilo 55, informuje agentúra AP.



Pred budovou parlamentu demonštrovali počas dňa na podporu Pašinjana tisíce stúpencov opozície. Arménska ústava stanovuje, že poslanci sa zídu na ďalšom hlasovaní o premiérovi budúci týždeň.



Pašinjan bol v utorkovom hlasovaní ako nominant opozičného bloku jediným kandidátom na predsedu vlády. Vo vystúpení pred poslancami varoval, že Arménsko zasiahne "politické cunami", ak ho neschvália. Spolu so svojimi prívržencami už predtým vyhlásil, že v takom prípade obnovia masové protesty.



Práve pod tlakom dvojtýždňových protestov odstúpil minulý týždeň z postu premiéra bývalý dlhoročný prezident Serž Sarkisjan. Urobil tak len niekoľko dní po tom, ako ho do novej funkcie zvolili poslanci parlamentu.



Sarkisjan bol arménskym prezidentom desať rokov, z tohto úradu odišiel začiatkom apríla, pretože ho už po dvoch funkčných obdobiach nemohol zastávať. Kritici tvrdili, že jeho presun do posilnenej funkcie premiéra mu mal umožniť vládnuť na neobmedzený čas.