Arménsky premiér Nikol Pašinjan má v pláne podať demisiu

Jerevan 3. októbra (TASR) - Arménsky prezident Armen Sargsjan odvolal v stredu šiestich ministrov. Stalo sa tak v situácii, keď budovu parlamentu v Jerevane obkľúčili tisíce ľudí, ktoré žiadajú predčasné parlamentné voľby.



Parlament predtým prijal návrh zákona, ktorý sťažuje jeho rozpustenie. Hlasovali zaň strany, ktorých členmi sú aj medzičasom odvolaní ministri.



Predstavitelia arménskej vlády označili prijatý zákon za začiatok kontrarevolúcie, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Premiér Nikol Pašinjan uviedol, že podá demisiu hneď po tom, ako nadobudnú platnosť odvolacie dekréty ministrov. Dodal však, že funkciu premiéra bude zastávať aj naďalej, lebo tak je to zakotvené v ústave.



Pašinjan vysvetlil, že svojou demisiou chce urýchliť rozpustenie parlamentu. Uviedol tiež, že čo najskôr vymenuje nových ministrov, ktorí nahradia odvolaných členov vlády delegovaných Arménskou revolučnou federáciou (Dašnakcutjun) a centristickou stranou Prekvitajúce Arménsko (BHK).



Agentúra Interfax spresnila, že po Pašinjanovom odstúpení musí parlament do siedmich dní zvoliť nového premiéra. Ak sa to nepodarí ani na druhýkrát, budú sa konať predčasné parlamentné voľby.



Pašinjan však uviedol, že "my s národom nemôžeme parlamentu dovoliť, aby volil nového premiéra".



Agentúra Interfax informovala, že podľa Pašinjana predstavitelia parlamentných strán ho ubezpečili, že nemajú v pláne navrhnúť svojho kandidáta na funkciu predsedu vlády. V prípade rešpektovania tejto dohody by sa predčasné parlamentné voľby mali podľa Pašinjana konať v decembri.



Podľa rozhlasovej stanice RFI Pašinjan dúfa, že v predčasných voľbách jeho aliancia Môj krok, ktorá vzišla z májovej revolúcie, získa v zákonodarnom zhromaždení najviac mandátov.



Pri budove parlamentu sa od utorka večera konalo masové zhromaždenie Pašinjanových prívržencov, ktorí žiadali rozpustenie parlamentu a vypísanie nových volieb. Konanie predčasných volieb bolo pritom jednou z požiadaviek zamatovej revolúcie z jari tohto roku a bolo zahrnuté aj do programového vyhlásenia vlády, pripomenul Pašinjan.



Zákonodarné zhromaždenie pred tým prijalo spomínaný zákon, ktorý sťažuje procedúru jeho rozpustenia a odklad predčasných volieb.



Zákon bol prijatý hlasmi 61 poslancov, medzi ktorými sú aj členovia predtým vládnucej Republikánskej strany (RPA), centristickej aliancie Prekvitajúce Arménsko (BHK) podnikateľa Gagika Carukjana a Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun).