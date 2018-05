Arménsky prezident odmietol dohady o svojej kandidatúre za premiéra

Arménsky parlament v utorok odmietol návrh, aby sa novým premiérom stal opozičný líder N. Pašinjan, ktorého podporilo 45 zákonodarcov. Nepodarilo sa mu však získať väčšinu - 53 poslaneckých mandátov.

Jerevan 2. mája (TASR) - Arménsky prezident Armen Sarkisjan vylúčil možnosť svojej kandidatúry za ďalšieho premiéra krajiny. Oznámila to v stredu jeho poradkyňa Asmik Petrosjanová, ktorú cituje agentúra TASS.



"To sa stať nemôže, je to absurdné. Táto informácia nie je pravdivá," povedala novinárom Petrosjanová.



Miestne médiá predtým zverejnili správu, že Sarkisjan hodlá kandidovať za predsedu vlády so zámerom vyriešiť krízu v kaukazskej krajine, ktorú od 13. apríla sužujú rozsiahle protesty opozície.



V dôsledku vzniknutej situácie predložil 23. apríla svoju rezignáciu premiér Serž Sarkisjan. Funkcie sa prechodne ujal jeho prvý námestník Karen Karapetjan.



Arménsky parlament v utorok odmietol návrh, aby sa novým premiérom stal opozičný líder Nikol Pašinjan, ktorého podporilo 45 zákonodarcov. Nepodarilo sa mu však získať väčšinu - 53 poslaneckých mandátov.



Pašinjan následne vyzval svojich stúpencov na rozsiahle akcie občianskej neposlušnosti. Zároveň varoval vládu pred nasadením vojakov a uviedol, že politická kríza v krajine sa nedá vyriešiť silou. Uviedol, že vládnuca Republikánska strana Arménska (RPA) sa prakticky zachovala samovražedne, keď zamietla jeho schválenie za premiéra.



Ďalšie hlasovanie v parlamente o novom premiérovi sa uskutoční v utorok 8. mája. Ak by parlament nezvolil premiéra ani po druhý raz, zákonodarný zbor by bol rozpustený a v Arménsku by sa konali predčasné voľby.



V súvislosti s nimi Pašinjan pripustil, že v takom prípade by jeho hnutie Cesta von zvažovalo aj bojkot volieb. Stredajšia blokáda ciest v Jerevane i v regiónoch bola podľa jeho vyjadrenia bezprecedentná.