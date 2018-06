Asad je otvorený politickému riešeniu situácie so vzbúrencami na juhu

Asad tiež uviedol, že Irán nemá v Sýrii vojenské základne. Potvrdil však prítomnosť poradcov a dobrovoľníkov pod vedením iránskych vojenských dôstojníkov.

Damask 14. júna (TASR) - Za politické riešenie situácie so vzbúrencami na juhu krajiny sa v stredu vyslovil sýrsky prezident Bašár Asad, informuje agentúra DPA. Ako však dodal, vojenská sila zostáva naďalej jednou z možností.



"Po oslobodení Ghúty sme mali (na juhu) dve možnosti: buď zmierenie, alebo oslobodenie prostredníctvom násilia. Ruská strana navrhla, aby sme dali šancu riešeniu a zmiereniu podobne ako v iných oblastiach," povedal Asad v rozhovore pre iránsku televíznu stanicu al-Alám. Sýrsky prezident dodal, že situácia na juhu ešte stále nie je vyriešená.



Sýrska armáda obsadila väčšinu územia na juhu krajiny a vytlačila vzbúrencov z oblasti hraničiacej s Jordánskom a Izraelom okupovanými Golanskými výšinami. Toto územie sa tiež nachádza blízko sýrskeho hlavného mesta Damask. Asad v rozhovore obvinil Spojené štáty a Izrael, že maria politické riešenie vyvíjaním nátlaku na vzbúrencov.



Asad tiež uviedol, že Irán nemá v Sýrii vojenské základne. Potvrdil však prítomnosť poradcov a dobrovoľníkov pod vedením iránskych vojenských dôstojníkov. "Nič nebráni prítomnosti takýchto síl... Irán je priateľská krajina, ako je to aj v prípade Ruska," dodal.



Na otázku o prítomnosti Iránom podporovaných polovojenských oddielov šiitského hnutia Hizballáh v Sýrii prezident Asad odpovedal: "Hizballáh je jedným z hlavných elementov vo vojne a bitka je dlhá, potreba tejto vojenskej sily bude pretrvávať ešte dlhý čas." "Keď Irán alebo Hizballáh usúdia, že terorizmus je zlikvidovaný, povedia nám, že sa chcú vrátiť do svojich domovov," dodal.