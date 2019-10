Asad navštívil frontovú líniu v Idlibe, Erdogana označil za zlodeja

Damask 22. októbra (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad navštívil v utorok vládne sily, nachádzajúce sa na frontovej línii v bojoch s džihádistami v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Išlo o prvú cestu sýrskeho lídra do tejto provincie od začiatku občianskej vojny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Prezident Asad sa stretol s príslušníkmi sýrskej armády na frontovej línii v mestečku Hubajt na idlibskom vidieku," uviedlo tlačové oddelenie prezidenta na sociálnych sieťach.



Asad počas svojej návštevy pred vojakmi vyhlásil, že porážka džihádistov v Idlibe je nevyhnutná pre ukončenie osem rokov trvajúcej občianskej vojny v tejto blízkovýchodnej krajine. "Boj o Idlib je základným predpokladom pre riešenie chaosu a terorizmu v ostatných častiach Sýrie," zdôraznil Asad.



Sýrsky prezident pritom označil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za "zlodeja, ktorý ulúpil továrne, pšenicu a palivo a teraz kradne územie". Podľa agentúry AP odkazoval na tohtomesačnú tureckú inváziu na severovýchod Sýrie s cieľom vytlačiť odtiaľ sýrsko-kurdských bojovníkov.



Provincia Idlib v severozápadnej Sýrii je poslednou baštou povstalcov, kde sa relatívne darí udržiavať prímerie, ktoré po štvormesačnej ofenzíve vládnych vojsk podporovaných Ruskom vstúpilo do platnosti koncom augusta. Podľa mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii v dôsledku ofenzívy zahynulo už viac ako 970 civilistov.