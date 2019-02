Asad odmietol diskusiu s opozíciou o novej ústave krajiny

Mierové rokovania pod záštitou OSN o ukončení osem rokov zúriacej vojny dosiaľ neviedli k priamemu stretnutiu oboch bojujúcich strán.

Damask 17. februára (TASR) - Sýrska vláda nebude vyjednávať o ústave krajiny s opozíciou podporovanou Tureckom. Vyhlásil to v nedeľu sýrsky prezident Bašár Asad, kritizujúc mierový proces OSN, ktorého zámerom je zmeniť znenie niektorých častí ústavy, informovala tlačová agentúra Reuters.



Na zjazde, ktorý vlani zvolalo Rusko - Asadov kľúčový spojenec -, po mnohých neúspešných kolách rokovaní ohľadom ukončenia vojny poverili vyslanca OSN pre Sýriu vytvorením výboru na vypracovanie konceptu novej ústavy. Tento pozastavený proces má eventuálne viesť k vypísaniu nových volieb v Sýrii.



"Ústava je osudom krajiny a v dôsledku toho nebude podliehať nijakému vyjednávaniu, za ktoré môžeme nakoniec zaplatiť viac než za samotnú vojnu," vyhlásil Asad.



Prezident dodal, že úloha OSN je vítaná, pokiaľ bude rešpektovať štátnu suverenitu. Opozičných činiteľov vybraných do ústavného výboru označil Asad za "agentov" Turecka, ktoré podporuje povstalecké skupiny na severozápade Sýrie.



Mierové rokovania pod záštitou OSN o ukončení osem rokov zúriacej vojny dosiaľ neviedli k priamemu stretnutiu oboch bojujúcich strán. Sýrske vládne sily s pomocou Ruska a Iránu dobyli späť väčšinu územia krajiny od protiasadovských povstalcov, ako aj extrémistov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).