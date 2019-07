Asi 50 migrantov preniklo cez hranice do španielskej enklávy Melilla

Skupine približne 50 ľudí sa podarilo dostať na druhú stranu. Zvyšných migrantov zastavila španielska a marocká pohraničná stráž.

Madrid 19. júla (TASR) - Skupina približne 200 migrantov sa v piatok pokúsila dostať cez bariéru oddeľujúcu územie Maroka od španielskej enklávy Melilla. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na španielske úrady.



Španielska vláda uviedla, že jeden z migrantov si zlomil nohu a zranenia utrpelo aj šesť príslušníkov španielskej polície.



Migrantov, ktorí sa dostali na územie Španielska, umiestnili do záchytného centra, kde môžu požiadať o azyl.



Španielske enklávy Melilla a Ceuta, ktoré hraničia s Marokom, sú jedinými územiami EÚ na africkom kontinente. Hraničné oplotenie okolo oboch enkláv sa pokúšajú každoročne zdolať tisíce subsaharských migrantov.



Španielsko sa stalo hlavnou vstupnou bránou pre migrantov do Európy, konštatuje AP. Väčšina z nich prichádza cez Stredozemné more na malých lodiach, ktoré nie sú vhodné na takúto plavbu.