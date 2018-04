Aslana G. môžu vydať do Ruska, konanie neobnovia

Obvinený mal ako hlava zločineckej skupiny nariadiť v období rokov 2012-13 fyzickú likvidáciu šiestich ľudí.

Viedeň 3. apríla (TASR) - Rakúsky najvyšší súd zamietol žiadosť právnych zástupcov ruského občana Aslana G. o obnovenie konania o jeho vydaní na trestné stíhanie do vlasti, ktorú podali po tom, čo ministerstvo spravodlivosti vo Viedni dalo zelenú extradícii.



Aslan G. mal ako hlava zločineckej skupiny nariadiť v období rokov 2012-13 fyzickú likvidáciu šiestich ľudí.



Informoval o tom v utorok rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF s odvolaním sa na justičné zdroje.



Táto skupina je však podozrivá aj z vrážd severoosetského vicepremiéra Kazbeka Pagijeva a prvého muža radnice vo Vladikavkaze Vitalija Karajeva z roku 2008.



Samotný Aslan G. sa označuje za obeť zámeny s menovcom.



Jeho obhajoba sa v snahe zabrániť vydaniu do Ruska pokúsila argumentovať aj strachom mandanta z lietania. Príslušný odborný posudok by v krátkom čase mal byť k dispozícii.