Assangeovo vydanie do USA súd prerokuje až vo februári 2020

Londýn 14. júna (TASR) - Britský súd v piatok rozhodol, že ďalšie pojednávanie vo veci vydania zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea do USA sa uskutoční až koncom februára 2020. Informovala o tom agentúra AP.



Rozhodnutie padlo na procedurálnom pojednávaní súdu v londýnskom Westminstri deň po tom, ako britský minister vnútra Sajid Javid formálne schválil americkú žiadosť o Assangeovo vydanie.



Konečné slovo vo veci budú mať britské súdy a celý rozhodovací proces môže potrvať aj niekoľko rokov.



Právny zástupca americkej vlády na piatkovom rokovaní súdu zdôraznil, že Assangeov prípad súvisí s jedným z najväčších únikov tajných informácií v dejinách USA.



Právnik zakladateľa WikiLeaks označil snahy amerických úradov o stíhanie Assangea za "ohavný frontálny útok na práva novinárov".



Samotný Assange sa na piatkovom pojednávaní nezúčastnil pre zdravotné problémy.



Na britských súdoch zatiaľ vo veci prebehlo niekoľko krátkych pojednávaní, na ktorých sa riešili len procedurálne otázky. Samotná podstata prípadu bude dôkladne prerokovaná až vo februári budúceho roka.



Sudkyňa Emma Arbuthnotová v piatok stanovila termín začiatku pojednávania na 25. február 2020. Malo by trvať asi päť dní.



USA požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. V prípade usvedčenia môže ísť do väzenia aj na niekoľko desaťročí.



Assange tvrdí, že mu v USA hrozí prísny trest za novinársku prácu, ktorej slobodný výkon zaručuje americká ústava. Austrálčana okrem toho vyšetrujú aj švédske orgány, ktoré ho podozrievajú zo znásilnenia.



Juliana Assangea 11. apríla vypovedali z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýval od roku 2012, a ihneď ho zatkla britská polícia. Od začiatku mája si v londýnskom väzení odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. V posledných týždňoch sa objavujú informácie o zhoršení jeho zdravotného stavu.