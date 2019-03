Atlantické pobrežie Francúzska ohrozuje ropná škrvna z talianskej lode

Talianska obchodná loď Grande America sa potopila 12. marca, keď sa nachádzala asi 300 kilometrov od pobrežia Bretónska v Biskajskom zálive.

Brest 14. marca (TASR) - Časť atlantického pobrežia Francúzska ohrozuje ropná škvrna, ktorá sa na mori objavila po potopení talianskej nákladnej lode Grande America.



Francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy vo štvrtok pre spravodajský portál France Info uviedol, že ropná škvrna by mohla k pobrežiu Francúzska doraziť v nedeľu večer alebo v pondelok budúceho týždňa.



Talianska obchodná loď Grande America sa potopila 12. marca, keď sa nachádzala asi 300 kilometrov od pobrežia Bretónska v Biskajskom zálive. Loď prevážala 365 kontajnerov, pričom 45 z nich obsahovalo nebezpečné látky, a viezla aj 2200 ton surovej ropy, informoval policajný prefekt mesta Brest Jean-Louis Lozier.



Vzhľadom na tento fakt a možné ohrozenie životného prostredia boli na predpokladaný úsek pobrežia už medzičasom vyslané tímy expertov, aby situáciu monitorovali. V závislosti od smeru vetra by ropná škvrna mohla zasiahnuť pobrežie departementov Charente-Maritime a Gironde. Zatiaľ tam znečistenie nezaznamenali.



Minister De Rugy vo vysielaní France Info uviedol, že špecialisti sa pokúsia časť ropnej škvrny odčerpať. Poukázal však pritom na možné nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré zabránia aj umiestneniu plávajúcich zátarás na hladine. Zátarasy môžu znečistenie lokalizovať a zabrániť jeho úniku na voľné more.



Nákladná loď sa plavila z Hamburgu do Casablanky v Maroku. Hovorca bretónskej prefektúry informoval, že na 214 metrov dlhej lodi vypukol v nedeľu večer požiar, ktorý sa v priebehu 24 hodín postupne rozšíril takmer na celé plavidlo. Posádku lode - 27 ľudí - evakuovali v noci na pondelok. Nikto z nich nebol zranený.



Združenie Robin des Bois (v preklade Robin Hood) podalo na námornom súde v Breste žalobu na majiteľa lode - spoločnosť Grimaldi z Neapola - za znečistenie mora a za to, že zanechal na mori odpad, ktorý môže ohroziť morský ekosystém.



Združenie sa tiež domáha, aby majiteľ lode špecifikoval, aký druh nebezpečného odpadu loď prevážala. Aktivisti združenia upozornili aj na fakt, že 350 kontajnerov prevážaných loďou sa stále plaví po hladine mora a môže ohroziť bezpečnosť námornej dopravy.



Jean-Paul Hellequin zo združenia Mor Glaz, sídliacej v Breste, uviedol, že spoločnosť Grimaldi sa špecializuje na prevoz nákladov medzi Európou a Afrikou. Ako náklad zvykne naloďovať vyradené elektrické spotrebiče či staré autá, ktoré v Európe už často nezodpovedajú bezpečnostným a environmentálnym normám.