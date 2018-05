Audítori EÚ žiadajú jednoduchšie pravidlá kohéznej politiky

V utorok poobede Európska komisia (EK) predstaví viac podrobností týkajúcich sa zdrojov, ktoré by mala EÚ vynaložiť v budúcom dlhodobom rozpočte (2021-2027) na kohéznu politiku.

Brusel/Luxemburg 29. mája (TASR) - Európska únia musí zjednodušiť pravidlá politiky súdržnosti (kohézie) po roku 2020. Uviedol Európsky dvor audítorov (EDA) v odporúčacej správe, ktorú predstavil v pondelok v Luxemburgu.



V utorok poobede Európska komisia (EK) predstaví viac podrobností týkajúcich sa zdrojov, ktoré by mala EÚ vynaložiť v budúcom dlhodobom rozpočte (2021-2027) na kohéznu politiku.



Audítori EÚ vo svojej pondelňajšej správe zdôraznili, že zjednodušenie pravidiel pre výdavky na kohéznu politiku je kľúčovou výzvou, ktorú Únia bude musieť riešiť po roku 2020. Audítori v tejto súvislosti predstavili súbor zásad, ktoré treba dodržiavať, a kľúčové oblasti, ktoré si pri rozhodovaní o nových pravidlách vyžadujú pozornosť Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty).



"Aj napriek snahám Európskej komisie sa v priebehu rokov realizácia politiky súdržnosti stala príliš zložitá," upozornil v odporúčacej správe Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za jej vypracovanie. Dodal, že je dohoda o potrebe ďalšieho zjednodušovania pravidiel pre kohéziu po roku 2020, musí však existovať jasný cieľ zo strany inštitúcií EÚ, ako toto zjednodušenie dosiahnuť.



Audítori EÚ identifikovali päť kľúčových oblastí, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť euroinštitúcií: jednoduché, jasné a stabilné pravidlá a harmonizácia pravidiel medzi rôznymi fondmi a programami; zjednodušenie štruktúry riadenia operačných programov (súčasné opatrenia zahŕňajú viac ako 390 programov, na ktoré dozerá okolo 1400 orgánov riadenia a kontroly); zníženie administratívnej neefektívnosti pri výbere projektov a monitorovaní programov (lepšie využitie moderných technológií); väčší dôraz na plnenie stanovených podmienok a výkonnosť operačných programov a aj na účinnosť kontrol.



Podľa EDA eurokomisia by mala stanoviť jasné opatrenia pre rozsah a frekvenciu kontrol na všetkých úrovniach a členské štáty by mali doriešiť problém viacnásobného podávania tých istých dokumentov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak