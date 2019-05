Austrálčan daroval rodinám obetí útokov na mešity 60.000 eur

Mladík sa stal známym, keď v marci rozbil vajce o hlavu krajne pravicovému politikovi Fraserovi Anningovi na protest proti jeho výrokom, že streľba v mešitách bola dôsledkom moslimskej imigrácie.

Sydney 29. mája (TASR) - Austrálsky tínedžer Will Connolly daroval 60.000 eur rodinám obetí teroristických útokov na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch, pri ktorých prišlo o život 51 ľudí. Informovala o tom v stredu rakúska stanica ORF.



Mladík sa stal známym, keď v marci rozbil vajce o hlavu krajne pravicovému politikovi Fraserovi Anningovi na protest proti jeho výrokom, že streľba v mešitách bola dôsledkom moslimskej imigrácie.



Anning, zastupujúci v austrálskom Senáte štát Queensland, vyvolal svojimi vyjadreniami na tlačovej konferencii v Melbourne kritické reakcie. Následne k nemu zozadu pristúpil Connolly a rozbil mu o hlavu vajce. Senátor mu uštedril niekoľko faciek a mladíka ihneď zadržala ochranka.



Po tomto incidente mnohí ľudia prispeli do finančnej zbierky na pokrytie nákladov na zaplatenie právnika pre Connollyho. "Vajcový chlapec", ako ho v Austrálii nazývajú, však nakoniec dostal právnickú pomoc grátis. Práve preto sa rozhodol finančné dary venovať rodinám obetí.



"Nebolo to nič, čo by som si mal nechať," napísal 17-ročný Connolly na svojom účte na Instagrame.



Zodpovednosť za útoky je pripisovaná 28-ročnému Austrálčanovi Brentonovi Tarrantovi, ktorý je obžalovaný z terorizmu a zabitia 51 osôb. Hrozí mu doživotný trest.