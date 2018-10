Austrália a Japonsko sa zhodli na pokračovaní tlaku na Severnú Kóreu

Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová a minister obrany Christopher Pyne rokovali v Sydney s japonským rezortnými kolegami Taróm Kónom a Takešim Iwajom.

Canberra 10. októbra (TASR) - Austrália a Japonsko potvrdili v stredu odhodlanie pokračovať v tlaku na Severnú Kóreu s cieľom dosiahnuť, aby sa vzdala svojho jadrového zbrojného programu. Súčasťou bude naďalej uplatňovanie sankcií voči Pchjongjangu, informovala agentúra AP.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová uviedla, že Canberra a Tokio budú úzko spolupracovať so spojencami a partnermi, aby bola Severná Kórea pod tlakom na ukončenie svojich jadrových a raketových programov. Payneová a minister obrany Christopher Pyne rokovali v Sydney s japonským rezortnými kolegami Taróm Kónom a Takešim Iwajom.



"Musíme vidieť skutočné kroky k úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácii" Kórejského polostrova, povedala Payneová novinárom.



Payneová a Kóno už hovorili o presadzovaní sankcií voči KĽDR so zástupcami Spojených štátov na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, píše AP.



Iwaja povedal, že "medzinárodné spoločenstvo musí zostať jednotné", aby dosiahlo zlikvidovanie severokórejských zbraní hromadného ničenia.



Ministri z Austrálie a Japonska na stretnutí okrem toho apelovali na Čínu a USA, aby vyriešili svoje spory okolo obchodných a politických otázok na základe existujúcich globálnych pravidiel.



"Žiadna krajina si neželá novú studenú vojnu," povedal Kóno.



Americký prezident Donald Trump vystupňoval tlak na Čínu zvýšením ciel na čínsky tovar za miliardy dolárov. Peking reagoval protiopatreniami týkajúcimi sa produktov z USA.