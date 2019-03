Austrália aj juhokórejské aerolínie prestali používať Boeing 737 MAX 8

Austrálsky úrad pre civilné letectvo oznámil tento krok po tom, čo aj Etiópia, Čína, Indonézia a Kajmanie ostrovy v pondelok pozastavili lety tohto typu boeingov.

Canberra/Soul/Addis Abeba 12. marca (TASR) - Austrália je najnovším štátom, ktorý po nedeľnej tragickej havárii lietadla v Etiópii pozastavil prílety a štarty strojov typu Boeing 737 MAX 8 na svojich letiskách. V utorok o tom informoval portál stanice Sky News.



Podobne sa rozhodol v utorok už skôr Singapur, ktorý zakázal týmto strojom lietať vo svojom vzdušnom priestore. Tieto boeingy prestali využívať aj aerolínie v Argentíne, Brazílii, Mexiku, Indii či Juhoafrickej republike (JAR).



Juhokórejské aerolínie Eastar Jet takisto pozastavili prevádzku spomínaného typu boeingu, informovala tlačová agentúra AP. Nemenovaná predstaviteľka Eastar Jet uviedla, že majú dva takéto stroje a že ich od stredy na trasách do Japonska a Thajska nahradia typom Boeing 737-800. Dodala, že aerolínie nenašli žiadne problémy na spochybňovanom type lietadla, ale dobrovoľne ich prestanú používať, keďže zákazníci majú obavy.



Pri páde lietadla Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines v nedeľu ráno, šesť minút po štarte z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba, zahynulo 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.



Išlo už o druhú tragickú haváriu lietadla Boeing 737 MAX 8; prvá sa stala vlani v októbri, keď sa stroj indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air zrútil do Jávskeho mora a zahynulo všetkých 189 ľudí na palube.



Americká spoločnosť Boeing uviedla, že po októbrovej havárii niekoľko mesiacov pracovala na zlepšení softvéru pre ovládanie letu a dúfa, že tento vývoj čoskoro ukončí. Boeing dodal, že boli navrhnuté zmeny, ktoré "ešte viac zlepšia bezpečnosť už i tak bezpečného lietadla".



Naopak, blízkovýchodné nízkorozpočtové aerolínie FlyDubai oznámili, že budú ďalej lietať na Boeingoch 737 MAX 8 - rozhodli sa tak po preskúmaní nedávneho vyhlásenia amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) o danom type stroja. Dubajskou vládou vlastnené aerolínie FlyDubai uviedli, že "v súčasnosti nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky". Vo vyhlásení napísali, že stále "veria v spôsobilosť" týchto strojov lietať. Spoločnosť má v prevádzke 11 Boeingov 737 MAX 8.



FAA v pondelok napísal, že na rozdiel od iných expertov nenachádza podobné črty medzi haváriami tohto boeingu vlani v Jávskom mori a v Etiópii.



Do vyšetrovania havárie lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines sa zapojili experti na letectvo zo Spojených štátov. Medzitým čoraz viac silnejú pochybnosti o novom type lietadla firmy Boeing, ktorý sa v nedeľu zrútil v Etiópii.



Odborníci z FAA prišli priamo na miesto tragédie pri etiópskom hlavnom meste Addis Abeba a sprevádzali ich aj zástupcovia z Národnej rady pre bezpečnosť dopravy. Pridali sa k vyšetrovaniu, ktoré riadi Etiópia.



Vyšetrovatelia našli v pondelok na mieste pádu stroja obe tzv. čierne skrinky, avšak podľa vyjadrenia predstaviteľa Ethiopian Airlines pre tlačovú agentúru AP je jedna zo skriniek čiastočne poškodená. "Uvidíme, čo z nej dostaneme," dodal.