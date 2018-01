V Austrália sa deväť turistov hromadne predávkovalo neznámou drogou

Medzi deviatimi obeťami sú piati občania Francúzska, dve Nemky, jeden Talian a jeden občan Maroka.

Sydney 4. januára (TASR) - Deväť zahraničných turistov museli vo štvrtok hospitalizovať v západoaustrálskom meste Perth po tom, čo sa pravdepodobne predávkovali doposiaľ neznámou syntetickou drogou. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na austrálske médiá.



Medzi deviatimi obeťami sú piati občania Francúzska, dve Nemky, jeden Talian a jeden občan Maroka.



Dve ženy a siedmich mužov vo veku 21-25 rokov previezli do nemocnice po tom, čo v dome na perthskom predmestí Victoria Park šnupali zatiaľ neznámy biely prášok, pričom na ich stav upozornil ďalší člen skupiny, ktorý sa náhodou vrátil domov a zalarmoval záchranárov.



Niektorí z postihnutých boli po prevoze do nemocnice v bezvedomí, iní čiastočne pri vedomí, avšak trpeli halucináciami, úzkosťou a zmätenosťou. Dvaja z francúzskych občanov sú v kritickom stave. Nemecká turistka je v stabilizovanom stave a nachádza sa v umelom spánku. Ostatných po ošetrení z nemocnice prepustili.



Denník Daily Mail Australia uviedol, že drogou, ktorú skupina užila, bol pravdepodobne skopolamín. Ten sa využíva najmä pri liečbe kinetózy, avšak čoraz častejšie nachádza uplatnenie aj ako "znásilňovacia droga". Či skutočne išlo o túto látku, by mali ešte v priebehu štvrtka potvrdiť laboratórne testy.