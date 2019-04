Austrálska federálna vláda udelila povolenie projektu uhoľnej bane

Projekt by výrazne zvýšil produkciu uhlia, musí však ešte získať súhlas regionálnej vlády a miestnych úradov.

Sydney 9. apríla (TASR) - Austrálska federálna vláda udelila v utorok povolenie kontroverznému projektu uhoľnej bane, ktorú v štáte Queensland hodlá vybudovať indická firma Adani. K odsúhlaseniu bane, ktorá sa bude nachádzať neďaleko Veľkej koralovej bariéry, došlo iba niekoľko dní pred očakávaným vypísaním parlamentných volieb, informuje tlačová agentúra AFP.



Projekt by výrazne zvýšil produkciu uhlia, musí však ešte získať súhlas regionálnej vlády a miestnych úradov. Plány na zriadenie bane Adani sú terčom ostrej kritiky aktivistov a rozdelili aj konzervatívnu vládu - niektorí queenslandskí politici ju podporujú, zatiaľ čo iní v mestských oblastiach poukazujú na environmentálne riziká.



"Žiadny iný banský projekt v Austrálii nepodliehal takémuto prísnemu schvaľovaciemu procesu," uviedla ministerka životného prostredia Melissa Priceová vo vyhlásení, keď oznamovala federálne odobrenie projektu.



Šéf austrálskej pobočky Adani pre ťažbu Lucas Dow schválenie projektu privítal, pričom vyhlásil, že sa tým "dosiahnu udržateľné environmentálne výsledky" a Queenslandu to prinesie tisíce nových pracovných miest.



Ochrancovia prírody tvrdia, že baňa prispeje ku globálnemu otepľovaniu a ohrozí zraniteľné živočíšne druhy v oblasti. Poukazujú tiež na skutočnosť, že vyťažené uhlie bude musieť byť transportované z prístavu, ktorý sa nachádza neďaleko Veľkej koralovej bariéry zapísanej na zozname Svetového dedičstva UNESCO.



"Zdá sa, že koaliční poslanci milujúci uhlie dotlačili ministerku životného prostredia k tomu, aby v predvečer volieb umožnila spoločnosti Adani prístup k vzácnym queenslandským spodným vodám," vyhlásil Christian Slattery, predstaviteľ ochranárskeho združenia Australian Conservation Foundation.



Slattery dodal, že aktivisti sa obávajú o množstvo spodnej vody, ktoré bude baňa potrebovať na svoju prevádzku.



Opoziční labouristi, ktorých podporujú odbory a ktorí sú na dobrej ceste zvíťaziť vo voľbách, museli vyvážiť výzvy na vytvorenie nových pracovných miest v Queenslande s odmietavými postojmi tamojších environmentalistov. Líder labouristov Bill Shorten neuviedol, či v prípade prevzatia moci projekt zastaví.



Spoločnosť Adani vlani vyhlásila, že obmedzí svoje plány a tento multimiliardový projekt bude financovať sama. Jej zámerom je ťažiť približne 28 miliónov ton uhlia ročne, čo je polovica pôvodne zamýšľaného plánu. Väčšina tejto energetickej komodity bude priamo transportovaná do Indie.