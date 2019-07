Austrália je sklamaná, že Čína presunula Jang Cheng-ťüna do väzby

Jedného z najvplyvnejších politických blogerov a hosťujúceho profesora na Kolumbijskej univerzite v New Yorku zadržiavajú od 19. januára.

Canberra 19. júla (TASR) - Austrálska vláda je podľa slov ministerky zahraničných vecí Marise Paynovej "hlboko sklamaná", že čínsko-austrálskeho spisovateľa, blogera a vedca Jang Cheng-ťüna umiestnili po šiestich mesiacoch domáceho väzenia do väzby v Pekingu.



Ministerka Paynová v piatok uviedla, že Čína obvyklým spôsobom upovedomila jej vládu, že Jang Cheng-ťün (53) bol umiestnený do väzby.



Paynová vo vyhlásení napísala: "Austrálska vláda je hlboko sklamaná, že austrálsky občan a akademik Dr. Jang Cheng-ťün... bol v Číne presunutý do väzby."



Jedného z najvplyvnejších politických blogerov a hosťujúceho profesora na Kolumbijskej univerzite v New Yorku zadržiavajú od 19. januára, keď s manželkou a 14-ročnou nevlastnou dcérou pricestoval z New Yorku na letisko v čínskom meste Kuang-čou (Kanton).



Tento autor špionážnych románov a kritik čínskej vlády aj komunistickej strany je podozrivý z účasti na trestnej činnosti ohrozujúcej národnú bezpečnosť Číny, napísala pred časom agentúra AFP.