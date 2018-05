Macron zdôraznil v Sydney význam spolupráce v čase hrozby nacionalizmu

Francúzsky prezident pri najvýznamnejšom vojnovom pamätníku v Sydney poďakoval Austrálii za to, že vyslala veľkú časť svojej populácie bojovať do Francúzska v oboch svetových vojnách.

Sydney 2. mája (TASR) - Spolupráca Austrálie a Francúzska z čias oboch svetových vojen vysiela jasný signál v čase rastúcej hrozby nacionalizmu po celom svete. Povedal to stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý je na návšteve Austrálie.



Macron pri najvýznamnejšom vojnovom pamätníku v Sydney poďakoval Austrálii za to, že vyslala "veľkú časť svojej populácie" bojovať do Francúzska v oboch svetových vojnách, napísala agentúra AP.



Ako dodal, spomienka na obete austrálskych vojakov vo Francúzsku je "silným posolstvom v čase hroziaceho nacionalizmu" a je to o porozumení základov, na ktorých sa buduje národ. "Žiaden veľký národ nikdy nebol vybudovaný tak, že sa otočil chrbtom k svetu," podotkol francúzsky prezident počas ceremónie kladenia vencov, na ktorej sa zúčastnil spolu s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom.



Jeho vyjadrenia prišli týždeň po tom, čo kritizoval politiku v štýle "Amerika na prvom mieste" prezidenta USA Donalda Trumpa a niekoľko hodín po zhromaždení protiimigračných populistických lídrov vo Francúzsku.



Pravicovo-populistický francúzsky Národný front (FN) Marine Le Penovej zvolal na utorok 1. mája stretnutie do Nice, na ktorom sa zúčastnili predsedovia Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Harald Vilimsky a českej Strany slobody a priamej demokracie (SPD) Tomio Okamura, ako aj zástupcovia poľského Kongresu novej pravice (KNP) či bulharskej strany Volja (Vôľa). Stretnutie bolo zorganizované s cieľom posilniť kampaň pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu, pripomína AP.



Neprišli však niektorí významní predstavitelia populistických strán, napríklad predseda holandskej Strany slobody (PVV) Geert Wilders či šéf talianskej Ligy Severu (LN) Matteo Salvini. Salvini sa účastníkom prihovoril prostredníctvom videa, Wilders musel riešiť "naliehavé záležitosti" v Holandsku.