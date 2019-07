Austrália napomenula čínskeho konzula za podrývanie slobody slova

Austrálska vláda podľa Paynovej od cudzích diplomatov očakáva, že budú v krajine rešpektovať slobodu slova a právo na nenásilný protest, a to aj v prípade sporných, alebo citlivých tém.

Canberra 27. júla (TASR) - Austrálska ministerka zahraničných vecí Marisa Paynová varovala v sobotu predstaviteľov cudzích vlád, aby v krajine nepodrývali slobodu slova. Reagovala tak na skoršie vyhlásenia čínskeho generálneho konzula v Brisbane Sü Ťieho. Ten pred tým verbálne podporil čínskych študentov Qeenslandskej univerzity, ktorí narušili prohongkongský protest svojich spolužiakov. Písala o tom agentúra AFP.



"Naša vláda by bola veľmi znepokojená, ak by cudzie diplomatické misie konali spôsobom, ktorý by podrýval tieto práva, a to vrátane podporovania rušivého, alebo násilného chovania sa," vyhlásila v tejto súvislosti šéfka austrálskej diplomacie.



Predmetný incident sa odohral ešte v stredu po tom, ako skupinka čínskych študentov Qeenslandskej univerzity narušila prohongkongskú demonštráciu svojich spolužiakov.



Austrálske médiá neskôr priniesli reakciu čínskeho generálneho konzula. Ten pochválil "spontánny a patriotický čin čínskych študentov", ktorí podľa jeho slov konfrontovali "protičínskych separatistov".