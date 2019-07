Austrália plánuje extrémistom na dva roky zakázať návrat do krajiny

Nové zákony založené na britskej legislatíve predstavil poslancom austrálsky minister vnútra Peter Dutton na schôdzi parlamentu, ktorá sa konala prvýkrát od májových volieb.

Canberra 4. júla (TASR) - Vláda Austrálie navrhla vo štvrtok nové zákony, ktoré majú občanom tejto krajiny, čo sa pridali k extrémistickým hnutiam na Blízkom východe, znemožniť na obdobie až do dvoch rokov návrat do vlasti. Informovala o tom agentúra AP.



Nové zákony založené na britskej legislatíve predstavil poslancom austrálsky minister vnútra Peter Dutton na schôdzi parlamentu, ktorá sa konala prvýkrát od májových volieb. Ide o opatrenie, ktoré je súčasťou návrhu o boji proti terorizmu a zákonoch o žiadateľoch o azyl.



Tento zákon by umožnil zakázať vstup na austrálske územie osobám podozrivým z pripojenia sa k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Štátne orgány tak získajú potrebný čas na to, aby návrat týchto bývalých bojovníkov neohrozil bezpečnosť občanov Austrálie.



Dutton uviedol, že od roku 2012 sa k extrémistickým skupinám v Sýrii a Iraku pridali 230 Austrálčanov, ktorí sa čoskoro budú chcieť vrátiť do svojej vlasti.



O opodstatnenosti navrhovaných opatrení podľa Duttona svedčí prípad 20-ročného muža menom Isaak el Matari zo Sydney, ktorého zatkli v utorok pre podozrenia z plánovania teroristického útoku.



Matari chcel odcestovať do Afganistanu a pridať sa k IS. Do Austrálie sa vrátil vlani v júni z Libanonu, kde ho väznili za to, že sa údajne pokúsil odcestovať do Sýrie, aby sa tam pridal k extrémistom.



Po návrate do Austrálie prešiel programom na deradikalizáciu a bol pod neustálym dohľadom polície.