Queensland povolil emodži na poznávacích značkách automobilov

Brisbane 22. februára (TASR) - Úrady v austrálskom štáte Queensland povolili tamojším majiteľom automobilov používanie poznávacích značiek so symbolom emodži, informovala na svojom webovom portáli stanica BBC. Opatrenie začne platiť od marca a záujemcovia si za tento grafický doplnok budú musieť priplatiť v prepočte takmer 299 eur.



Na výber však bude iba niekoľko pozitívnych emodži - hlasno sa smejúca tvár, tvár so slnečnými okuliarmi, tvár so srdcami namiesto očí a klasický "smajlík". Symboly nebudú oficiálnou súčasťou identifikačného čísla vozidla - to bude naďalej pozostávať z kombinácie čísel a písmen.



Podľa miestnych médií, ktoré cituje spravodajský portál stanice BBC, sú reakcie ľudí na toto nezvyčajné opatrenie rozličné - od nadšenia po iróniu a opovrhnutie.