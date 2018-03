Ruský veľvyslanec v Austrálii varoval pred novou studenou vojnou

Logvinov pred novinármi vyhlásil, že západné krajiny sa spriahli s cieľom zdiskreditovať Rusko po tom, ako sa po 90. rokoch minulého storočia stalo nezávislejším.

Sydney 28. marca (TASR) - Koordinované vyhostenie ruských diplomatov zo západných krajín v súvislosti s útokom nervovoparalytickou látkou v Británii by mohlo viesť k "stavu studenej vojny". Uviedol to v stredu veľvyslanec Ruska v Austrálii Grigorij Logvinov.



Najmenej 26 krajín vyhostilo vyše 140 ruských diplomatov v reakcii na otrávenie bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ku ktorému došlo začiatkom marca v anglickom meste Salisbury, bilancuje agentúra DPA. Británia tvrdí, že útok nariadila Moskva a že pri ňom použili látku známu ako novičok.



Logvinov pred novinármi vyhlásil, že západné krajiny sa spriahli s cieľom zdiskreditovať Rusko po tom, ako sa po 90. rokoch minulého storočia stalo nezávislejším.



"Ak by Západ pokračoval v tejto línii, obávam sa, že sa ocitneme hlboko v stave studenej vojny," povedal Logvinov. Dodal, že dvaja spravodajskí dôstojníci, ktorý vyhostenie Austrália oznámila v utorok, sú "absolútne legálnymi, kariérnymi diplomatmi".



Veľvyslanec tiež vyjadril pochybnosti o tom, čo sa stalo so Skripaľom a jeho dcérou, ktorí sú naďalej v kritickom stave v nemocnici.



"Kto videl Skripaľovcov po ich údajnom otrávení? Kto videl nejakú skutočnú lekársku správu okrem politických vyhlásení, že boli otrávení nejakou údajnou nervovoparalytickou látkou?" cituje ho DPA.



Rusko podľa Logvinova nemá nijaký dôvod, aby sa zaujímalo o dvojitého agenta Skripaľa. "Odsúdili ho, odpykal si trest, bol na slobode. Rusko už nezaujíma," tvrdí veľvyslanec, podľa ktorého ruský prezident Vladimir Putin čaká na odporúčania, ako reagovať na hromadné vyhostenie diplomatov.