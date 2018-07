Austrália už nebude priamo financovať palestínsku samosprávu

Austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová uviedla, že Canberra ukončila financovanie trustového fondu Svetovej banky pre palestínske územia.

Canberra 2. júla (TASR) - Austrália ukončila priamu finančnú pomoc určenú palestínskemu autonómnemu územiu pre obavy, že jej darcovstvo by mohli jeho predstavitelia použiť na platby Palestínčanom odsúdeným za politicky motivované násilie. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová uviedla, že Canberra ukončila financovanie trustového fondu Svetovej banky pre palestínske územia. Stalo sa tak po tom, ako ministerka na konci mája napísala palestínskym predstaviteľom, aby sa ubezpečila, že financie z Austrálie nie sú vyplácané delikventom.



Bishopová v stanovisku vyjadrila obavu, že by poskytnutie ďalších finančných prostriedkov umožnilo palestínskej samospráve použiť vlastný rozpočet na aktivity, ktoré "by Austrália nikdy nepodporovala".



Austrálsky príspevok vo výške desať miliónov dolárov pre trustový fond Svetovej banky bude presmerovaný do humanitárneho fondu OSN pre pomoc palestínskemu územiu. Jeho cieľom je zaistiť pre zraniteľné skupiny Palestínčanov pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti, zabezpečenia potravín, pitnej vody, hygieny a prístrešia.