V Sydney spustili výstavbu nového medzinárodného letiska

Letisko Western Sydney Airport má byť otvorené v roku 2026.

Sydney 24. septembra (TASR) - V austrálskom meste Sydney začali v pondelok s výstavbou nového medzinárodného letiska za 3,6 miliardy (amerických) dolárov. Letisko Western Sydney Airport má byť otvorené v roku 2026.



Budovanie nového vzdušného prístavu je súčasťou úsilia vlády vyriešiť prudko stúpajúci počet pasažierov v leteckej doprave. "Je skvelé vidieť, že sa výstavba rozbieha. Tento plán bol na stole dlhšie, než som ja sám na svete," zažartoval austrálsky premiér Scott Morrison pri spúšťaní prác, narážajúc na množstvo dlhodobých odkladov výstavby letiska.



Počet cestujúcich v leteckej doprave sa má podľa predpokladov globálne zdvojnásobiť do roku 2036 na 7,8 miliardy ročne. Sydney očakáva v nasledujúcich dvoch desaťročiach takisto dvojnásobok pasažierov, pričom väčšinu z nich majú generovať nízkonákladové spoločnosti, ktoré budú znižovať ceny dlhších trás a stimulovať dopyt.



Podporovatelia projektu nového sydneyského letiska tvrdia, že súčasné letisko by postupne nestačilo kapacitne zvládať nápor cestujúcich, a to ani vtedy, ak by sa zrušili aktuálne letové obmedzenia.



Western Sydney Airport bude v prvej fáze schopné odbaviť zhruba desať miliónov pasažierov ročne, čo je približne štvrtina kapacity súčasného letiska, informuje stanica ABC News. Nové letisko sa bude nachádzať na sydneyskom predmestí Badgerys Creek. Súčasné Letisko Sydney slúži už od roku 1933.