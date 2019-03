Canberra v minulosti odmietla víza americkému R&B spevákovi Chrisovi Brownovi a boxeristovi Floydovi Mayweatherovi po ich odsúdení za domáce násilie.

Sydney 3. marca (TASR) - Zahraniční návštevníci, ktorí boli usvedčení z násilia voči ženám a deťom, budú mať zákaz vstupu do Austrálie. Vyhlásil to v nedeľu austrálsky minister pre imigráciu David Coleman.



Nová legislatíva, ktorá vstúpila do platnosti minulý týždeň, stavia na existujúcich zákonoch vyžadujúcich zrušenie víz osôb, ktoré boli v minulosti odsúdené na 12 mesiacov alebo na dlhšie, informuje tlačová agentúra AFP.



"Austrália netoleruje žiadnych páchateľov domáceho násilia," uviedol Coleman s tým, že Canberra nepožaduje nijakú minimálnu sadzbu na odsúdenie.



"Ak ste boli odsúdení za násilný čin voči ženám alebo deťom, nie ste v našej krajine vítaní," uviedol minister.



Canberra v minulosti odmietla víza americkému R&B spevákovi Chrisovi Brownovi a boxeristovi Floydovi Mayweatherovi po ich odsúdení za domáce násilie.



Susedný Nový Zéland predtým vyjadril frustráciu nad austrálskym zákonom o deportácii trestancov. Na jeho základe boli totiž posielaní späť odsúdení novozélandskí rodáci, hoci väčšinu svojho života strávili v Austrálii.