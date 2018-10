Austrália zatvorila svoj internačný tábor na Vianočnom ostrove

Vianočný ostrov sa nachádza asi 2300 kilometrov severozápadne od Perthu, hlavného mesta štátu Západná Austrália.

Canberra 5. októbra (TASR) - Austrália v piatok oznámila, že po desiatich rokoch uzatvorila kontroverzný internačný tábor pre žiadateľov o azyl, ktorý prevádzkovala na Vianočnom ostrove v Indickom oceáne. Uviedol to v piatok denník Sydney Morning Herald.



Canberra je terčom ostrej kritiky za svoju veľmi reštriktívnu prisťahovaleckú politiku, ktorú v roku 2013 presadili konzervatívci a spočíva v systematickom odmietaní lodí s ilegálnymi prisťahovalcami snažiacimi sa dostať do Austrálie.



Migranti, ktorým sa to predsa len podarí, sú následne presunutí na neurčitú dobu do táborov na ostrove Manus, ktorý patrí Papue-Novej Guinei, na ostrov Nauru či na Vianočný ostrov, kde čakajú na vybavenie svojej žiadosti o azyl.



Hovorca úradu pre prisťahovalectvo David Coleman spresnil, že asi 30 osôb zadržiavaných na Vianočnom ostrove po zatvorení tamojšieho centra presunuli uplynulý víkend do podobného zariadenia v pevninskej Austrálii.



Vianočný ostrov sa nachádza asi 2300 kilometrov severozápadne od Perthu, hlavného mesta štátu Západná Austrália. Tábor, ktorý tam v roku 2013 vznikol, bol miestom nepokojov, samovrážd alebo sebapoškodzovania.



Canberra ospravedlňuje svoju protiimigračnú politiku snahou bojovať proti gangom pašerákov a odradiť migrantov od pokusov o nebezpečnú plavbu do Austrálie.