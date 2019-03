Austrália zažila počas uplynulého leta vyše 200 teplotných rekordov

Dovedna 90 letných dní sprevádzalo aj veľmi suché počasie na východe krajiny.

Canberra 7. marca (TASR) - Celkovo 206 teplotných rekordov padlo v Austrálii v ostatných mesiacoch - počas zatiaľ najhorúcejšieho leta zaznamenaného, odkedy sa tam vedú meteorologické záznamy. Informovala o tom austrálska nezávislá nezisková výskumná organizácia Klimatická rada vo svojej štvrtkovej správe, z ktorej citovala agentúra DPA.



Austrália zažila počas uplynulého leta trvajúceho od decembra do februára rekordné horúčavy. Dovedna 90 letných dní sprevádzalo aj veľmi suché počasie na východe krajiny.



Po celej Austrálii zároveň vyčíňali lesné požiare, ktoré sa začali omnoho skôr a trvali dlhšie než obvykle. Vypukli pritom aj v oblastiach, kde k požiarom tradične nedochádza, ako napríklad v dažďových pralesoch v austrálskych štátoch Tasmánia a Queensland.



Sever Queenslandu zároveň koncom januára až začiatkom februára postihli aj silné dažde a záplavy.



Uplynulé leto bolo v Austrálii také horúce, že ovocie sa uvarilo, ešte keď viselo na stromoch, uviedla výkonná riaditeľa austrálskej Klimatickej rady Amanda McKenzieová. Ďalej povedala, že v Melbourne museli počas tenisového turnaja Australian Open pre extrémne teplo prijať špeciálne opatrenia a niektoré zápasy posunúť.



"Austrálske leto je tradične spájané s oddychom: opekaním na slnku a dlhými dňami na pláži. No s teplotami dosahujúcimi teraz na niektorých miestach 50 stupňov Celzia sa austrálske leto mení na obdobie úzkosti," uviedla McKenzieová a uplynulé leto označila za ďalší príklad dôsledkov klimatickej zmeny.



McKenzieová dodala, že vláda by mala Austrálčanov chrániť pred zhoršujúcim sa počasím tak, že postupne prestane používať fosílne palivá a prejde na obnoviteľné zdroje energie.



Rekordné letné teploty namerali na dovedna 87 miestach, zatiaľ čo na ďalších 96 zaznamenali najnižší celkový počet zrážok. Hlavné mesto Canberra zažívalo celkovo 24 dní po sebe teploty vo výške 35 a viac stupňov Celzia, čo je päťnásobok priemerného leta.



Austrálsky meteorologický úrad minulý týždeň oznámil, že priemerná denná teplota bola počas leta o 2,14 stupňa Celzia vyššia než dlhodobé priemery.