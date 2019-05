Žena hodila vajce do austrálskeho premiéra Morrisona, obvinili ju

Záznam incidentu zachytáva mladú ženu s klobúkom na hlave, ako ju rýchlo a pohotovo odvádza preč ochranka. Žena mala pri sebe kartón so šiestimi vajcami.

Canberra 7. mája (TASR) - Nemenovanú 24-ročnú ženu obvinili v utorok v Austrálii z "bežného napadnutia" po tom, ako hodila vajce do austrálskeho premiéra Scotta Morrisona počas jeho vystúpenia v rámci predvolebnej kampane. Informovala o tom polícia. Do parlamentných volieb v krajine (18. mája) pritom zostávajú necelé dva týždne, pripomenula agentúra DPA.



Záznam incidentu zachytáva mladú ženu s klobúkom na hlave, ako ju rýchlo a pohotovo odvádza preč ochranka. Žena mala pri sebe kartón so šiestimi vajcami, uviedla stanica ABC.



Polícia v austrálskom štáte Nový Južný Wales oznámila, že žena sa priblížila k Morrisonovi zozadu a údajne ho zasiahla vajcom do zadnej časti hlavy. Stalo sa to na podujatí organizovanom Združením vidieckych žien v meste Albury, približne 200 kilometrov juhovýchodne od metropoly Canberra.



Keď sa Morrisonov bezpečnostný tím snažil protestujúcu spacifikovať, zhodil na zem 70-ročnú ženu, uviedla polícia vo vyhlásení.



Hodené vajce sa nerozbilo a odrazilo sa od premiérovej hlavy. Útočníčku zatkli a odviedli na policajnú stanicu.



"Premiér bol nepochybne trochu šokovaný," uviedol jeden z účastníkov pre rozhlasovú stanicu 3AW.



Polícia našla pri prehliadke ženy, ktorá pochádza z austrálskeho štátu Viktória, marihuanu. Obvinili ju z "bežného napadnutia" a držby zakázanej látky. Žena sa má pred súd postaviť 27. mája.



Zatknutá údajne protestovala proti tvrdej politike Morrisonovej vlády v oblasti udeľovania azylu. "Nechcem dať žiadne vyjadrenie. Musím ísť do práce. Nekomentujem," povedala podľa tlačovej agentúry AAP novinárom po útoku.



Poprela, že by bolo hodenie vajca násilím, a dodala, že je to "tá najneškodnejšia vec, akú môže človek urobiť".



Morrison novinárom po incidente povedal, že celý prípad netreba zveličovať. Dodal však: "Určite môžete mať iný názor, ale tento druh správania by v tejto krajine naozaj nemal mať miesto."



Predtým Morrison označil prípad za "násilný" čin. Na Twitteri takisto napísal, že žene, ktorá spadla na zem, pomohol postaviť sa a objal ju.