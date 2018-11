Austrálska polícia urobila po útoku razie na predmestí Melbourne

Austrálska polícia už predtým informovala, že útok považuje za teroristický čin. Vyhlásil to policajný šéf štátu Viktória Graham Ashton.

Canberra 10. novembra (TASR) - Austrálska polícia vykonala v sobotu razie na viacerých adresách v metropolitnej oblasti Melbourne. Stalo sa tak v súvislosti s teroristickým útokom, ku ktorému došlo v piatok v centre Melbourne a pri ktorom bola zabitá jedna osoba a dve ďalšie utrpeli zranenia. K zodpovednosti za útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



Podľa neho podozrivý útočník pochádzal zo Somálska a tajným službám bol známy. Do centra Melbourne prišiel v automobile plnom plynových fliaš.



Ashton uviedol, že útočník Hassan Khalif Shire Ali, ktorého postrelila polícia, neskôr podľahol svojim zraneniam. Úrady o ňom vedeli vzhľadom na jeho rodinné kontakty a v Austrálii žil už desaťročia.



Polícia o ňom vedela, ale nebol "taký, že by sme ho aktívne sledovali" na úrovni tajných služieb. Podľa polície tento muž nemal priamy kontakt s IS.



Agentúra AP spresnila, že polícia štátu Viktória urobila razie vo viacerých domoch na melbournských predmestiach Werribee a Meadows Heights.



AP dodala, že polícia minulý rok pre podozrenie zo spoluúčasti na prípravách teroristického roku, ku ktorému malo dôjsť vlani na Silvestra, zatkla brata páchateľa piatkového útoku v Melbourne.