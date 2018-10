Austrálska polícia zhabala pol tony extázy

K zadržaniu zásielky drog došlo práve v čase, keď výskumníci zistili, že mladí austrálski užívatelia drog sa začínajú čoraz viac prikláňať k extáze s vyššou čistotou.

Canberra 8. októbra (TASR) - Troch mužov zatkli a obvinili z drogových trestných činov po tom, čo austrálska polícia zhabala takmer pol tony extázy určenej do ulíc mesta Sydney. Nový výskum zároveň ukázal, že apetít miestnej mládeže po čistej extáze a kokaíne silnie. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.



Úrady našli 496 kilogramov MDMA - psychoaktívnej drogy všeobecne známej pod názvom extáza - ukrytých v štyroch priemyselných mlynčekoch na mäso, prepašovaných v lodnom prepravnom kontajneri z Turecka do prístavu v Botanickom zálive v Sydney, uviedla v pondelok Austrálska federálna polícia (AFP).



Keby sa toto množstvo vylisovalo do tabletiek, vzniklo by ich približne 1,7 milióna v hodnote 57 miliónov austrálskych dolárov (40 miliónov USD), uviedla šéfka detektívov Kirsty Schofieldová.



Polícia oznámila, že pašeráci sa snažili "zamaskovať" zásielku v zozname prepravovaného tovaru, v ktorom boli uvedené napríklad čokoládové sušienky či osviežovače vzduchu.



Trom obvineným hrozí maximálny trest - doživotné väzenie.



V roku 2018 viac ako jeden zo štyroch ľudí, ktorí berú povzbudzujúce drogy, užíva extázu týždenne alebo aj častejšie, píše v pondelkovej správe EDRS, austrálsky monitorovací systém užívania extázy a súvisiacich drog.



Užívanie extázy v kryštalickej podobe alebo vo forme kapsúl - ktoré majú väčšiu čistotu než tabletky - dosiahlo najvyššie stupne od spustenia monitorovacieho systému EDRS v roku 2003, pričom podľa správy 72 percent ľudí užíva kryštalickú extázu.