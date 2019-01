Austrálska vláda potvrdila, že v Číne zadržali populárneho blogera

Jang Cheng-ťün má dvojité austrálske aj čínske občianstvo. Bol umiestnený do väzby v sobotu po prílete do mesta Kanton v juhovýchodnej časti Číny.

Sydney 24. januára (TASR) - Austrálska vláda vo štvrtok potvrdila, že spisovateľa a populárneho blogera Jang Cheng-ťüna, ktorý bol od víkendu nezvestný, zadržali v Číne. Informoval o tom webový portál stanice BBC.



Jang Cheng-ťün má dvojité austrálske aj čínske občianstvo. Bol umiestnený do väzby v sobotu po prílete do mesta Kanton v juhovýchodnej časti Číny. Čínske úrady zadržanie blogera potvrdili, neuviedli však dôvod.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová Čínu vyzvala, aby celú záležitosť vyriešila "transparentne a férovo."



Zamestnanci austrálskej ambasády v Pekingu sa podľa jej slov majú vo štvrtok stretnúť s čínskymi kolegami s cieľom zabezpečiť čo najskôr konzulárnu pomoc. Čínske úrady sa k prípadu zadržania Jang Cheng-ťüna nevyjadrili.



Jang Cheng-ťün, ktorý je podľa BBC jeden z najvplyvnejších politických blogerov v Číne, má na internete veľa prívržencov a v minulosti vo svojich prácach kritizoval čínsku komunistickú stranu. Okrem toho je autorom špionážnych románov a pôsobí ako hosťujúci profesor na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.



Spisovateľ bol v roku 2011 na krátky čas nezastihnuteľný počas výletu do Číny - čo vtedy vyvolalo obavy z jeho možného zmiznutia. Podľa BCC však išlo len o nedorozumenie.



Payneová agentúre DPA povedala, že zadržanie Jang Cheng-ťüna podľa nej nemá súvis s viacerými zatknutiami nadväzujúcimi na zadržanie výkonnej riaditeľky spoločnosti Huawei Meng Wan-čou v Kanade.



Čínske orgány zadržali v decembri bývalého diplomata Michaela Kovriga a podnikového konzultanta Michaela Spavora. Zatknutia sú považované za odvetu za zadržanie Meng Wan-čou.