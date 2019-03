Austrálsky premiér protestuje proti urážlivým výrokom Erdogana

Scott Morrison okrem toho vyzval Austrálčanov, ktorí cestujú do Turecka, aby boli opatrní. Uviedol tiež, že Austrália prehodnotí svoje odporúčanie občanom v súvislosti s cestami do Turecka.

Sydney 20. marca (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison si v stredu predvolal tureckého veľvyslanca v Canberre a žiadal od neho, aby vysvetlil "veľmi urážlivé" výroky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v súvislosti s masakrou v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch.



Ako pripomenula agentúra AFP, Erdogan v rámci kampane pred komunálnymi voľbami v Turecku hovoril o útoku na Novom Zélande ako o súčasti útoku na Turecko a islam.



Erdogan tiež varoval protimoslimsky ladených Austrálčanov, ktorí navštevujú Turecko, že sa môžu domov vrátiť v rakvách "ako ich starí otcovia" - pre Austráliu to bola jasná narážka na bitku o Gallipoli, ktorá sa odohrala počas prvej svetovej vojny a v ktorej padli tisíce príslušníkov Austrálskeho a novozélandského armádneho zboru (ANZAC).



Austrálske médiá informovali, že Morrison neprijal ospravedlenie za Erdoganove výroky, ktoré mu tlmočil turecký veľvyslanec Korhan Karakoč. Morrison vysvetlil, že Erdoganove slová "urážajú pamiatku" príslušníkov ANZAC-u.



Morrison okrem toho vyzval Austrálčanov, ktorí cestujú do Turecka, aby boli opatrní. Uviedol tiež, že Austrália prehodnotí svoje odporúčanie občanom v súvislosti s cestami do Turecka.



Dodal, že v stredu sa austrálsky veľvyslanec v Turecku stretne so zástupcami tureckej vlády. Morrison v tejto súvislosti uviedol, že počká na reakciu tureckej vlády a až potom podnikne vo veci ďalšie kroky. Upozornil však, že "na stole sú všetky diplomatické možnosti".



Erdogan hovoril o bitke o Gallipoli z roku 1915, v ktorej proti sebe na jednej strane stáli turecké jednotky a na druhej strane Austrálsky a novozélandský armádny zbor (ANZAC) spolu s britskými a francúzskymi jednotkami. Padlo v nej 58.000 spojeneckých vojakov. Osmanská ríša prišla o 87.000 vojakov. Zranených na oboch stranách bolo 300.000 mužov.



Pôvodným cieľom spojencov a ich invázie bolo získať kontrolu nad strategickým prielivom Dardanely a otvoriť cestu spojeneckým lodiam do Čierneho mora, obsadiť hlavné mesto Osmanskej ríše Konštantínopol a zbaviť Rusko tureckého tlaku na kaukazskom fronte. Spojenci tieto svoje ciele nedosiahli a po mesiacoch bojov sa museli stiahnuť.



Erdogana už za výroky na margo piatkového útoku na dve mešity v novozélandskom Christchurchi ostro odsúdil aj samotný Nový Zéland. Podpredseda jeho vlády Winston Peters proti tomu v pondelok rozhodne protestoval, pričom upozornil, že takéto spolitizovanie masakru "ohrozuje budúcnosť a bezpečnosť obyvateľov Nového Zélandu a našich ľudí v zahraničí a je úplne nefér".