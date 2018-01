Austrálsky premiér Turnbull navštívil japonský vojenský tábor

Urobil tak v rámci jednodňovej návštevy Japonska v čase pretrvávajúcej jadrovej a raketovej hrozby zo strany Severnej Kórey.

Tokio 18. januára (TASR) - Austrálsky premiér Malcolm Turnbull navštívil vo štvrtok so svojím japonským kolegom Šinzóom Abem japonský vojenský tábor neďaleko Tokia. Urobil tak v rámci jednodňovej návštevy Japonska v čase pretrvávajúcej jadrovej a raketovej hrozby zo strany Severnej Kórey, uviedla agentúra DPA.



Turnbull a Abe prileteli do tábora v meste Funabaši helikoptérou a sledovali cvičenie protiteroristickej jednotky a protiraketového systému PAC-3. Obaja lídri tiež nastúpili do obrneného vozidla Bushmaster, vyvinutého Austráliou.



Japonskí vojenskí velitelia na základni informovali Turnbulla, že v závislosti od rakety trvá do dvoch minút, kým ju v smere zo Severnej Kórey zachytia. "Musíte byť rýchli," poznamenal Turnbull a v rozhovore s novinármi konštatoval, že prioritou je denuklearizácia Kórejského polostrova.



"Ak režim preukáže ozajstný posun v tomto smere, potom sa môžu začať vážne rokovania," povedal austrálsky premiér s tým, že treba aj naďalej vyvíjať ekonomický tlak sankciami a nedať sa učičíkať Severnou Kóreou naznačujúcou, že ide zmeniť svoje spôsoby.



Taktiež vyslovil súhlas s americkým ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom, že do úvahy by mala pripadať aj vojenská možnosť.



Turnbull mal na programe s Abem rokovania o novom bezpečnostnom pakte, v rámci ktorého obe krajiny posilnia spoločné cvičenia a reakcie na katastrofy. Očakáva sa tiež, že na stretnutí sa dohodnú aj na posilnení hospodárskych vzťahov.