Austrálsky premiér zakázal ministrom sexuálne vzťahy s personálom

Premiér Turnbull uviedol, že je neprijateľné aby v roku 2018 mal minister sexuálny vzťah s niekým, kto preňho pracuje. Je to podľa neho veľmi zlý pracovný návyk.

Sydney 15. februára (TASR) - Austrálsky premiér Malcolm Turnbull vo štvrtok zakázal sex medzi ministrami a ich personálom. Zároveň ostro skritizoval svojho zástupcu Barnabyho Joycea za "šokujúco chybný úsudok", pretože mal aféru so svojou tlačovou tajomníčkou Vikki Campionovou.



Austrálsky vicepremiér Joyce je katolík, ktorý viedol kampaň za "rodinné hodnoty" a je 24 rokov ženatý. Vyšlo najavo, že čaká dieťa so spomínanou, už bývalou zamestnankyňou, ktorá má porodiť v apríli, pripomenula agentúra Reuters.



Turnbull túto aféru odsúdil na tlačovej konferencii v Canberre po týždni, keď spomínaný škandál otriasal stredopravou vládou a vniesol aj napätie do koalície Turnbullovej Liberálnej strany s Joyceovou Národnou stranou Austrálie.



Premiér svojho podpredsedu neodvolal, pretože keby Joycea vylúčili z parlamentu, ohrozila by sa tým tesná vládna väčšina jedného kresla.



Turnbull však vyhlásil, že situácia po škandále si vyžaduje zavedenie zmien v pravidlách správania ministrov. A oznámil nové normy, vo všeobecnosti podobné zákazu vzťahov medzi zákonodarcami a ich zamestnancami, ktorý minulý týždeň prijal americký Kongres.



"V roku 2018 nie je prijateľné, aby mal minister sexuálny vzťah s niekým, kto preňho pracuje. To je veľmi zlý pracovný návyk. A každý vie, že z toho nevzíde nič dobré," dodal Turnbull.



"Či už žijú ministri v manželstve, alebo sú single, nesmú pestovať sexuálny vzťah s personálom. Ak ho pestujú, porušujú tým zásady," povedal premiér.



Turnbull ešte vyhlásil, že zmeny vstupujú do platnosti "dnes" a že Joyce "bude musieť zvážiť svoje postavenie" lídra Národnej strany Austrálie.