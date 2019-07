Austrálsky študent, ktorého prepustila KĽDR, tvrdí, že nebol špiónom

Stále ma veľmi zaujíma Severná Kórea a chcem pokračovať v akademickom výskume a ďalšej práci spojenej s touto krajinou, priblížil zadržaný študent Alek Sigley.

Soul 9. júla (TASR) - Austrálsky študent, ktorého minulý týždeň prepustila Severná Kórea, v utorok poprel, že by bol v čase svojho pobytu v KĽDR špiónom. Informuje o tom agentúra AFP.



Aleka Sigleyho (29) prepustila minulý týždeň Severná Kórea po tom, ako ho niekoľko dní zadržiavala. Pchjongjang následne študenta obvinili so špionáže, respektíve šírenia propagandy zameranej proti KĽDR na internete.



"Tvrdenie, že som špión je (pomerne zjavne) nepravdivé," napísal Sigley na Twitteri. V jednom z ďalších príspevkov zase dodal, že "duševne i fyzicky" je v poriadku.



"Stále ma veľmi zaujíma Severná Kórea a chcem pokračovať v akademickom výskume a ďalšej práci spojenej s touto krajinou. Momentálne však túto krajinu nemám v pláne navštíviť, prinajmenšom nie v krátkodobom horizonte," priblížil.



Sigley sa prestal z KĽDR rodine hlásiť pred zhruba dvoma týždňami, čo vyvolalo obavy o jeho život. Mladíka uplynulý štvrtok napokon prepustili a z KĽDR odletel do Japonska.



O Sigleyovom prepustení z väzenia v KĽDR informoval austrálsky premiér Scott Morrison. Dôvod, pre ktorý severokórejský režim Sigleyho zatkol, neuviedol. Za pomoc sa poďakoval švédskej diplomacii, ktorá Sigleyho prepustenie pomohla zabezpečiť.



Severokórejské médiá o dva dni na to informovali, že Sigley bol špiónom. "Úprimne sa priznal, že (u nás) špehoval zhromažďovaním našich interných informácií a ich zdieľaním s ostatnými. Žiadal nás o odpustenie za porušovanie našej suverenity," uviedla v sobotu oficiálna severokórejská agentúra KCNA.



Sigley študoval modernú kórejskú literatúru na Univerzite Kim Ir-sena v Pchjongjangu, ako sa píše na jeho účte na Twitteri. Patril medzi malý počet západných študentov žijúcich v Severnej Kórei. Založil aj cestovnú kanceláriu, ktorá sprevádza západných turistov po tomto totalitnom komunistickom štáte.



Severnú Kóreu v minulosti obviňovali, že zadržiava občanov západných štátov aj za menšie priestupky a využíva ich s cieľom dosiahnuť medzinárodné ústupky. Niektorých ľudí pritom pre obvinenia zo špionáže zadržiavali i viacero rokov.