Japonská Takata oznámila zvolávaciu akciu na vyše 3 milióny airbagov

Detroit/Tokio 7. januára (TASR) - Japonský výrobca autokomponentov Takata oznámil zvolávaciu akciu na vyše 3 milióny airbagov. Zvolávanie je súčasťou nariadenia úradov v Spojených štátoch vymeniť v najbližších rokoch všetky potenciálne nebezpečné airbagy.



Spoločnosť, ktorá v dôsledku problémov s airbagmi oznámila v júni minulého roka bankrot, uviedla, že identifikovala minimálne 15 automobiliek, ktoré nakúpili problémové produkty. K nim patria Toyota, Honda, Mazda, Ford, General Motors, BMW či Tesla. Celkovo by v rámci nového zvolávania mala vymeniť 3,3 milióna airbagov.



Ťažkosti firmy nastali po tom, ako sa zistilo, že v dôsledku problematických vyvíjačov tlaku môžu airbagy od Takaty vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť množstvo plastových a kovových úlomkov. Práve preto sú airbagy od Takaty v súčasnosti spájané s minimálne 20 úmrtiami a vyše 180 zraneniami vo svete. Vysoké náklady a pokuty spôsobili, že firma musela koncom júna minulého roka podať žiadosť o ochranu pred veriteľmi.



Následne v novembri podpísala Takata konečnú dohodu o predaji väčšiny svojich aktív americkému konkurentovi Key Safety Systems. Takate zostali len aktíva určené na zabezpečenie výmeny airbagov.



Celý proces zvolávania áut do servisov v USA bude ešte nejaký čas trvať. Pri zvolávaní pritom dostávajú prioritu staršie modely a autá v štátoch, kde je vyššia vlhkosť a teplota vzduchu. Práve tento faktor zvyšuje riziko poškodenia vyvíjačov tlaku v airbagoch s tragickými následkami.