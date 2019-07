AUTO ZRAZILO KOČÍK: Jedno dieťa zomrelo, druhé bojuje o život

Nehoda sa stala v Humpolci na Hradskej ulici pred 09.00 h SELČ.

Pelhřimov 31. júla (TASR) - Auto v českom meste Humpolec v okrese Pelhřimov v stredu zrazilo kočík, jedno dieťa zomrelo a druhé je vo vážnom stave hospitalizované v nemocnici v Brne. Na mieste zasahujú záchranári a polícia, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.



"Osobné auto zrazilo kočík, v ktorom boli dve deti. Jedno z nich zomrelo, druhé bolo s vážnymi zraneniami prevezené do nemocnice," povedala Novinkám hovorkyňa polície Dana Čírtková.



Ťažko zranené dieťa po ošetrení a pripojení na pľúcnu ventiláciu previezli záchranári vrtuľníkom do nemocnice v Brne. Zranenia utrpela aj žena, ktorú sanitka transportovala do nemocnice v okresnom meste Pelhřimov, dodala riaditeľka záchranárov v kraji Vysočina Vladislava Filová.



Podľa prvých informácií žena sprevádzala deti. Polícia vyšetruje okolnosti nehody, ale zatiaľ nie je jasné, či k zrážke došlo na prechode pre chodcov.