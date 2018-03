V Česku auto zrazilo ľudí na priechode, jeden človek zomrel

Podľa hovorkyne karlovarskej krajskej polície vodič auta vošiel do križovatky na červenú a vrazil do skupiny ľudí prechádzajúcich cez priechod pre chodcov.

Praha 30. marca (TASR) - Traja ľudia utrpeli v piatok zranenia v západočeskom kúpeľnom meste Mariánske Lázně, kde auto vrazilo do skupiny chodcov. Jeden zo zranených na mieste zomrel, informoval spravodajský server Novinky.cz.



K tragickej nehode došlo okolo poludnia. Podľa hovorkyne karlovarskej krajskej polície vodič auta vošiel do križovatky na červenú a vrazil do skupiny ľudí prechádzajúcich cez priechod pre chodcov.



Záchranári pôvodne dostali informáciu o siedmich zranených. Po príchode na miesto nehody však našli len tri zranené osoby, dve z toho ťažko. Jednej z nich, ktorá bola v bezvedomí, poskytli resuscitačnú pomoc, avšak napriek tomu priamo na mieste zomrela.



Druhý ťažko zranený, ktorý utrpel poranenie mozgu, bol letecky prepravený do Fakultnej nemocnice v Plzni.



Tretieho, ľahko zraneného človeka s odreninami na tvári previezli na ošetrenie do ambulancie nemocnice v Chebe. Podľa servera iDNES.cz išlo o vodiča auta.



Okrem chodcov boli zrazené aj dva psy.