Autobus sa po zrážke zrútil do rokliny, zahynulo najmenej 25 ľudí

La Paz 23. apríla (TASR) - Najmenej 25 ľudí zahynulo a ďalších 24 utrpelo zranenia pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v pondelok na západe Bolívie, severne od metropole La Paz. Viacero zranených je vo vážnom stave. S odvolaním sa na vyhlásenia vlády i miestnej polície o tom v pondelok večer informovala agentúra AP.



K čelnej zrážke autobusu s vozidlom typu pick-up došlo pri mestečku Yolosa, na ceste spájajúcej metropolu La Paz s regiónom Yungas. Autobus do vozidla narazil po tom, ako sa pokúšal predbehnúť iné, cisternové vozidlo. Následne sa zrútil do približne 300 metrov hlbokej rokliny, uviedol bolívijský minister vnútra Carlos Romero.



Agentúra DPA informovala, že bolívijský prezident Evo Morales kondoloval rodinám obetí. Na Twitteri dodal, že vodiči by mali byť vždy "veľmi opatrní", keďže ľudský život "je nadovšetko".