Polícia predpokladá, že náraz do chodcov v Moskve nebol útokom

Okoloidúci pozerajú na miesto nehody autobusu v Moskve 25. decembra 2017. Autobus z neznámych príčin vošiel na schodisko podchodu, kde zrážal chodcov. Foto: TASR/AP

На видео с камер видно, что автобус долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов pic.twitter.com/LPyvbDdqAJ — Breaking Mash (@BreakingMash) December 25, 2017

Moskva 25. decembra (TASR) - Moskva 25. decembra (TASR) - Pondelkový incident v západnej časti Moskvy, kde linkový autobus vrazil do chodcov na rušnej ulici, polícia vyšetruje ako nehodu. Podľa policajného vyhlásenia, ktoré prevzala z ruských médií agentúra DPA, išlo zrejme o dôsledok technického zlyhania alebo chyby vodiča.Autobus vošiel do priestoru pre chodcov a následne sa zošmykol po schodisku do podchodu, ktorý vedie k stanici metra Slavianskij buľvar v blízkosti vyhľadávaného nákupného strediska.Podľa prvých informácií z miesta udalosti hlásili štyroch až piatich mŕtvych a 15 zranených. Istého muža sa však údajne podarilo záchranárom oživiť, hoci bol predtým považovaný za mŕtveho.Vodiča autobusu zadržala polícia, pričom spočiatku nebolo jasné, či nešlo z jeho strany o úmyselný čin. Na sociálnych sieťach sa medzitým objavil videozáznam, ktorý zachytáva, ako sa vozidlo dalo do pohybu a zakrátko spadlo prednou časťou do podchodu.Podľa vyjadrenia polície, ktoré priniesla agentúra AP, sú obeťami incidentu nielen chodci, ale aj cestujúci z autobusu. Ruské médiá citovali vyhlásenie moskovského starostu Sergeja Sobianina, ktorý nechal v súvislosti s touto tragédiou preveriť technický stav všetkých mestských autobusov.