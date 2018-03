Autobus z Belgicka smerujúci s turistami do Rakúska havaroval

Podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov zosnulý šofér autobusu prineskoro reagoval na pomaly idúce nákladné vozidlo v smere na Norimberg a narazil do neho.

Weibersbrunn 31. marca (TASR) - Život vodiča belgického autobusu so 48 turistami smerujúcimi cez Nemecko do Rakúska na veľkonočné sviatky si v noci na Bielu sobotu vyžiadalo nešťastie na diaľnici A3 v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko.



Ďalších 17 cestujúcich z autobusu utrpelo zranenia, traja z nich ťažké, keď vodič narazil do nákladného vozidla s prívesom naloženým sklom.



Ako vyplýva z informácií, ktoré s odvolaním sa na policajné zdroje priniesli tlačové agentúry DPA a APA, autobus smeroval s turistami na veľkonočnú lyžovačku v jednom z rakúskych zimných stredísk.



Podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov zosnulý šofér autobusu prineskoro reagoval na pomaly idúce nákladné vozidlo v smere na Norimberg a narazil do neho. Vodič nákladného automobilu vyviazol so šokom.



Na mieste nešťastia, okolie ktorého bolo niekoľko hodín uzavreté, zasahovali príslušníci rôznych zložiek záchranného systému.