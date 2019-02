Autor seriálu Simpsonovci Matt Groening má 65 rokov

Matt Groening sa narodil 15. februára 1954 v Portlande v štáte Oregon v USA. Svoje nadanie získal od otca Homera, ktorý bol tiež animátorom, matka Marge bola učiteľkou.

Portland/Bratislava - V roku 1989 sa začala v USA písať história kresleného seriálu Simpsonovci (The Simpsons), ktorý sa stal celosvetovým fenoménom. Seriál satiricky odráža život priemernej americkej rodiny, ktorú zosobňuje Homer Simpson, jeho manželka Marge, ich deti Bart, Lisa a Maggie, ako aj celý rad vedľajších postáv. Sitcom zároveň paroduje americkú kultúru, spoločnosť i všeobecné ľudské neduhy. Jeho tvorca Matt Groening sa dožíva v piatok 15. februára 65 rokov.



Matt Groening sa narodil 15. februára 1954 v Portlande v štáte Oregon v USA. Svoje nadanie získal od otca Homera, ktorý bol tiež animátorom, matka Marge bola učiteľkou. Študoval na Lincolnovej strednej škole a už vtedy sa zdalo, že má talent na kreslenie. Absolvoval Evergreen State College v Olympii v štáte Washington, kde pracoval aj počas štúdia ako redaktor školských novín.



V polovici 80. rokov 20. storočia sa presťahoval do Los Angeles, kde sa zamestnal ako novinár. Začal kresliť komiks Life in Hell (Život v pekle), neskôr bol vydaný v sérii kníh School is Hell (Škola je peklo), Love is Hell (Láska je peklo), Work is Hell (Práca je peklo) a The Big Book of Hell (Veľká kniha pekla). Life in Hell si získal pozornosť Hollywoodského producenta a zakladateľa spoločnosti Gracie Films Jamesa Brooksa, ktorý požiadal Groeninga o sériu krátkych skečov.



Počas čakania na stretnutie s Brooksom si však Groening pomyslel, že by sa postavy "z pekla" len ťažkopádne prevádzali do animovanej podoby. V priebehu 15 minút stvoril svet žltých postavičiek, ktoré si načrtol do notesa a pomenoval podľa svojich príbuzných.



Prvý raz sa Simpsonovci na televíznych obrazovkách objavili 19. apríla 1987 v populárnej televíznej šou Tracey Ullmanovej. V programe, ktorý divákom predstavoval objavy z hudobnej a komediálnej sféry, bol odvysielaný dvojminútový skeč s názvom "Good night". Pre veľký úspech sa nové skeče objavili aj v ďalších dieloch, až sa napokon tvorcovia rozhodli vytvoriť samostatnú vyše 20-minútovú epizódu. Prvý diel seriálu nazvaný "Vianoce u Simpsonovcov", bol odvysielaný 17. decembra 1989. V súčasnosti sa vysiela už 30. séria.



V prvých troch sezónach bol hlavnou postavou chlapec Bart Simpson, no postupne sa ukázalo, že najväčší komický potenciál má postava neúspešného, smoliarskeho, tučného a neveľmi dôvtipného otca rodiny Homera Simpsona.



Od 14. série sa seriál tvorí výhradne digitálne s pomocou štúdií v USA aj v Južnej Kórei. Takmer pravidlom sa stalo, že sa v jednotlivých epizódach objavujú slávne osobnosti, ktoré samozrejme svojim nakresleným postavám s veľkou radosťou prepožičajú svoj hlas. Medzi stovkami známych ľudí nechýbajú Michael Jackson, Paul McCartney, Elton John, Tom Hanks, Red Hot Chilli Peppers, Aerosmith, Metallica, Rolling Stones, Lenny Kravitz, Sting, Tom Jones či U2.



Slovenskí diváci poznajú Simpsonovcov so skvelým českým dabingom. Homera daboval herec Vlastimil Bedrna, ktorého od 13. série nahradil Vlastimil Zavřel, Bartovi prepožičal hlas Martin Dejdar, Lise Simpsonovej herečka Helena Štáchová, ktorú po smrti vystriedala Ivana Korolová. Azda najoriginálnejší je dabing Marge Simpsonovej, ktorú stvárňuje Jiří Lábus.



Hudobný časopis Rolling Stone sa už v roku 2002 rozhodol zložiť úctu slávnej kreslenej rodine Simpsonovcov tým, že ich umiestnil na titulnú stránku aktuálneho čísla.



V roku 2007 sa Simpsonovci dočkali vlastného celovečerného filmu The Simpsons Movie (Simpsonovci vo filme, 2007). Najsympatickejšia nefunkčná rodina Ameriky bola tiež ocenená vlastnými poštovými známkami v roku 2009.



Legendárna rodinka v priebehu svojej televíznej existencie získala celý rad ocenení. Medzi inými bol Bart Simpson americkým časopisom Time zaradený medzi päťdesiatku najvplyvnejších osobností zábavného priemyslu a Homer Simpson bol zvolený Najväčším Američanom v sekcii fiktívnych postáv.



Aj keď od prvej epizódy uplynie v decembri 2019 už 30 rokov tvorcom vtipných postavičiek humor nechýba a skončiť sa nechystajú. V jednom z odvysielaných dielov sa na záver upísali songom, že Simpsonovci tu budú navždy. Samotný Matt Groening sa však venoval s chuťou aj ďalšiemu projektu, ktorým bol v rokoch 1999-2013 animovaný seriál Futurama. V roku 2018 vytvoril svoju prvú produkciu pre Netflix, ide o animovaný seriál Disenchantment.



Matt Groening sa v roku 1986 oženil s Deborah Caplanovou, mali dvoch synov (Homer a Abe). Rozviedli sa v roku 1999. V roku 2011 sa oženil s argentínskou umelkyňou Agustinou Picasso, v roku 2013 sa im narodil syn Nathaniel Philip. V roku 2015 sa páru narodili dvojičky Luna Margaret a India Mia a v roku 2018 opäť dvojičky Venus Ruth a Sol Matthew.