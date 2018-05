Arsen Avakov: Odmietam kritiku za zinscenovanie vraždy novinára

Minister dodal, že do budúcna sa ukrajinské tajné služby a bezpečnostné orgány nebudú riadiť verejnou mienkou o sebe.

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov vyjadril vo štvrtok údiv nad reakciou medzinárodných organizácií na špeciálnu operáciu ukrajinskej tajnej služby SBU s účasťou ruského novinára Arkadija Babčenka.



Kyjev totiž v stredu oznámil, že SBU sa podarilo zmariť atentát na kritika Kremľa Babčenka. Známeho vojnového novinára najskôr v utorok vyhlásili za zastreleného, o necelých 24 hodín však vystúpil na tlačovej konferencii SBU.



Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na tlačovej konferencii oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili reálne zabiť. Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Skutočného organizátora vraždy - podľa Ukrajiny najatého ruskými tajnými službami - zadržali.



Výbor na ochranu novinárov (CPJ) vyjadril v stredu úľavu nad tým, že ruský novinár Arkadij Babčenko je nažive, ale žiada od Ukrajiny vysvetlenie, prečo cítila potrebu klamať celému svetu.



Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrili vo svojom vyhlásení "najhlbšie rozhorčenie po odhalení manipulácie zo strany ukrajinských tajných služieb".



Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) vo svojom vyhlásení zo štvrtka uviedla, že zinscenovanie vraždy novinára Arkadija Babčenka považuje za neprijateľné.



V dôsledku šírenia falošných správ o vražde ukrajinské orgány podľa IFJ vážne narušili dôveryhodnosť informácií a spôsob ich odkomunikovania môže byť vnímaný ako propagandistická operácia. Generálny tajomník IFJ Anthony Bellanger upozornil, že je neprípustné klamať novinárom a uviesť do omylu "milióny občanov, ktorých sa takzvaná vražda vážne dotkla".



Avakov však vo štvrtok na stretnutí s novinármi v Kyjeve vyjadril údiv nad týmito reakciami a spochybnil autoritu "istých vplyvných organizácií". "Chceli ste, aby Babčenka zabili, aby... ste hovorili: Ďalší zabitý novinár?" spýtal na Avakov.



Minister dodal, že do budúcna sa ukrajinské tajné služby a bezpečnostné orgány nebudú riadiť verejnou mienkou o sebe.



Spresnil, že ak by to bolo možné, ukrajinské bezpečnostné zložky by aj v iných kauzách postupovali tak ako v Babčenkovej.