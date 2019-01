Až milión rýb zahynulo podľa odhadov na následky sucha

Vláda Nového Južného Walesu - jedného z austrálskych federálnych štátov - upozornila, že pretrvávajúce vysoké teploty by tento týždeň mohli situáciu ešte viac zhoršiť.

Canberra 14. januára (TASR) - Až milión rýb zahynul podľa oficiálnych odhadov na následky sucha vo východnej Austrálii. Miestni predstavitelia v tejto súvislosti v pondelok upozornili na to, že masový úhyn rýb sa v oblasti môže ešte viac vystupňovať. Informovala o tom agentúra AFP.



Brehy austrálskych riek Murray a Darling sú pokryté hrubou vrstvou uhynutých rýb, ktorých počet odhadujú úrady na približne jeden milión.



Vláda Nového Južného Walesu - jedného z austrálskych federálnych štátov - upozornila, že pretrvávajúce vysoké teploty by tento týždeň mohli situáciu ešte viac zhoršiť. Teplé počasie totiž spôsobuje premnoženie vodných rias, ktoré produkujú toxíny a oberajú ryby o kyslík.



Masový úhyn rýb vyvolal v Austrálii vlnu celospoločenského rozhorčenia a snahu o nájdenie vinníka. Austrálsky premiér Scott Morrison vyhlásil, že ho pohľad na "strašnú ekologickú katastrofu" zarmucuje. Na margo súčasného stavu uviedol, že "je sucho a toto je jedným z následkov sucha".



Vedecká obec v Austrálii však podľa AFP už roky upozorňovala na to, že masívne investície do zavlažovania bez akejkoľvek regulácie môžu v regióne prispieť práve k vysychaniu riek.



"Mŕtve ryby a vysychajúce rieky nie sú následkom (prirodzeného) sucha, ale toho, že čerpáme priveľa vody z našich riek," vyhlásil špecialista na vodohospodárstvo z Austrálskej národnej univerzity John Williams.



Nový Južný Wales je oblasť dvakrát väčšia než Nemecko a zároveň najhustejšie obývaný štát Austrálie. Stav sucha tam oficiálne vyhlásili už vlani v auguste po mimoriadne suchej zime. Množstvo farmárov vtedy bojovalo s neschopnosťou vypestovať plodiny, s nedostatkom vody a neschopnosťou nakŕmiť svoje hospodárske zvieratá.