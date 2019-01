Analýza: Až tretina vlani inzerovaných jazdených áut bola z dovozu

V rámci krajín Vyšehradskej štvorky bol vlani najväčší podiel vozidiel z dovozu v Poľsku, kde to bolo takmer šesť z desiatich inzerovaných áut.

Bratislava 15. januára (TASR) - Až tretina jazdených vozidiel, ktoré sa v minulom roku objavili v inzerátoch na Slovensku, pochádzala zo zahraničia. Najviac dovezených áut, až 62.185, ponúkali súkromné osoby – občania. Najväčší podiel importovaných áut vo svojej ponuke mali zase drobní obchodníci inzerujúci do desať automobilov za štvrťrok.



V rámci krajín Vyšehradskej štvorky bol vlani najväčší podiel vozidiel z dovozu v Poľsku, kde to bolo takmer šesť z desiatich inzerovaných áut. Vyplýva to z analýzy autocentier AAA Auto, ktorá kontinuálne monitoruje trh ojazdených vozidiel v celej strednej Európe.



Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR vzrástol za posledných päť rokov počet prvýkrát na Slovensku registrovaných individuálne dovezených vozidiel o 47,3 %. V minulom roku motoristi prihlásili až 71.291 takýchto jazdených vozidiel. Na slovenských cestách tak jazdí stále viac tzv. dovozoviek.



"Nárast jazdeniek z dovozu nie je dobrou správou, pretože práve tieto vozidlá so sebou nesú väčšie riziko problémov. Pri prevoze sa totiž veľmi často stratí ich história, môžu zázračne omladnúť, alebo sa im zníži počet kilometrov. Ak sa pozrieme na situáciu v krajinách Vyšehradskej štvorky, najhoršia situácia je v Poľsku, kde tzv. dovozovky tvorili 57,5 % vlaňajšej ponuky jazdeniek. Podľa poľského zväzu automobilového priemyslu bolo v minulom roku zaregistrovaných takmer milión jazdeniek z dovozu. Situácia v Českej republike je oproti Poľsku o niečo lepšia, tam 'dovozovky' tvorili dve pätiny vlaňajšej ponuky," komentuje situáciu na trhu Karolína Topolová, generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier.



Najčastejší vek inzerovaných jazdeniek bol 9 rokov a 10 mesiacov. Podobne na tom bol aj kilometrový nájazd, ktorý bol druhý najvyšší. Kým napríklad bazáre ponúkali jazdenky s najčastejším počtom najazdených kilometrov vo výške 154.600, v prípade súkromných osôb – občanov to bolo 190.000 km a u drobných obchodníkov 175.000 km.



Vlani mohli na dovezené jazdené autá najčastejšie natrafiť záujemcovia v Žilinskom kraji, kde tieto vozidlá tvorili 45,3 % inzertnej ponuky. Najväčšiu pravdepodobnosť, že vozidlo bude z dovozu, mali vlani motoristi, ktorí pozerali po jazdenkách na CNG (tvorili 54 % ich ponuky) či diesel (dvorili 41,9 % ich ponuky). Naopak, v prípade benzínových vozidiel bolo z dovozu len 19 %.