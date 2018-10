M. Azarov: Ukrajina sa neodváži spustiť v Donbase rozsiahly konflikt

Bývalý ukrajinský premiér to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii venovanej súčasnej situácii v jeho krajine.

Moskva 3. októbra (TASR) - Kyjevské úrady sa len ťažko odvážia spustiť v Donbase masívny konflikt, keďže by to viedlo k pádu ukrajinského režimu. Vyhlásil to v stredu bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov na tlačovej konferencii venovanej súčasnej situácii v jeho krajine, informuje agentúra TASS.



"Som si istý, že ani Američania, ani terajší kyjevský režim sa neodvážia spustiť rozsiahly konflikt v Donbase, znamenalo by to totiž koniec tejto vlády. Domnievam sa však, že provokácie, ktoré Kyjev neustále robí, sa môžu opakovať," vyhlásil Azarov.



Komentujúc rozhodnutie ukrajinského prezidenta Petra Porošenka predložiť v parlamente návrh zákona o rozšírení osobitného štatútu Donbasu, ukrajinský expremiér uviedol, že prijatie danej legislatívy by nezmenilo nič.



"V skutočnosti daný zákon platí od roku 2014. Viete uviesť jedinú jeho časť, ktorú Kyjev dodržiava? Je výmyslom, že Ukrajina chce využiť Francúzov a Američanov, ktorí vyzývajú Kyjev, aby aspoň formálne podporoval uplatňovanie minských dohôd. Preto som presvedčený, že rozšírením zákona o osobitnom štatúte Donbasu sa iba ťažko niečo zmení," zakončil.