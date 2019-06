B. Johnson: Británia musí odísť z EÚ 31. októbra

Odmietol pritom ďalšie odklady brexitu, avšak zdôraznil, že jeho prioritným cieľom nie je tvrdý odchod, ale vyrokovanie lepšej dohody s EÚ.

Londýn 12. júna (TASR) - Favorit súboja o post nového lídra britských konzervatívcov Boris Johnson v stredu oficiálne spustil svoju kampaň. Odmietol pritom ďalšie odklady brexitu, avšak zdôraznil, že jeho prioritným cieľom nie je tvrdý odchod, ale vyrokovanie lepšej dohody s EÚ.



Podľa Johnsona musí Spojené kráľovstvo odísť z Únie najneskôr 31. októbra 2019. "Odklad znamená porážku. Odklad znamená Corbyna," vyhlásil Johnson s odkazom na šéfa opozičných labouristov Jeremyho Corbyna.



Johnson zdôraznil, že jeho cieľom nie je brexit bez dohody. Takúto alternatívu však považuje za "užitočný vyjednávací nástroj". Británia podľa neho musí dosiahnuť niečo lepšie, než je súčasná "rozvodová" dohoda, ktorú s EÚ vyrokovala odchádzajúca premiérka a líderka konzervatívcov Theresa Mayová.



Bývalý šéf britskej diplomacie a exstarosta Londýna Boris Johnson je považovaný za favorita medzi desiatimi uchádzačmi, ktorí oficiálne vstúpili do súboja o post nového šéfa Konzervatívnej strany. Víťaz súboja nahradí Mayovú aj na čele britskej vlády.



Za silných kandidátov sú okrem Johnsona považovaní aj šéf rezortu diplomacie Jeremy Hunt, minister životného prostredia Michael Gove, exminister pre brexit Dominic Raab či minister vnútra Sajid Javid, ktorý svoju kampaň spúšťa v stredu rovnako ako Johnson.



Johnsona podporuje oveľa viac konzervatívnych poslancov než ktoréhokoľvek z jeho protikandidátov. Za favorita ho pokladajú aj britské stávkové kancelárie.



Podľa analýzy televízie Sky News má Johnson podporu 80 konzervatívcov v Dolnej snemovni britského parlamentu. Jeho najsilnejšieho súpera Jeremyho Hunta podporuje 33 poslancov, Michaela Govea 30, Dominica Raaba 22 a Sajida Javida 19 poslancov.



Práve poslanci spomedzi desiatich uchádzačov vyberú dvoch "finalistov", o ktorých budú následne rozhodovať všetci členovia Konzervatívnej strany.



V kampani prirodzene dominuje otázka riešenia patovej situácie okolo opakovane odkladaného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorá spôsobila aj politický pád Theresy Mayovej. Jednotliví kandidáti sa navzájom vymedzujú najmä tým, aký ďalší postup sa má zvoliť vo veci brexitu.



Podľa pozorovateľov sa však Mayovej nástupca môže v otázke brexitu ocitnúť v podobne neriešiteľnom pate ako premiérka Mayová.



Boris Johnson by chcel podľa vlastných slov prioritne vyrokovať lepšiu dohodu s EÚ, ako dosiahla Theresa Mayová. Ak sa mu to nepodarí, tak hrozí, že Londýn neurovná svoje finančné záväzky voči EÚ, ktorých výška predstavuje takmer 44 miliárd eur.



V stredu sa Johnson vyjadril, že neriadený brexit bez dohody je tou poslednou z možností, avšak Británia sa podľa neho musí pripraviť aj na takýto scenár.