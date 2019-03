B. Johnson: Británia odíde z EÚ 29. marca po dohode na poslednú chvíľu

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu ani na druhý pokus neschválili v utorok dohodu o odchode Británie z Európskej únie, ktorú dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej.

Londýn 13. marca (TASR) - Británia opustí Európsku úniu 29. marca po tom, ako sa "o päť minút dvanásť" dosiahne dohoda. Vyhlásil to v stredu bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.



Jeden z najprominentnejších britských stúpencov brexitu povedal pre rozhlasovú stanicu LBC, že stredajšie parlamentné hlasovanie, ktoré by malo vylúčiť brexit bez dohody, neznamená, že takýto odchod bude zmetený zo stola.



"Je celkom možné, že parlament symbolicky odhlasuje, že nechce odchod bez dohody... ale potom sa stane, že podľa zákona Británia opustí Európsku úniu 29. marca, pretože to zákon stanovuje," dodal Johnson.



V stredu by poslanci Dolnej snemovne mali hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody, ktoré však podľa pozorovateľov tiež nebude úspešné. V takomto prípade by mal parlament vo štvrtok hlasovať o odklade termínu odchodu z Únie. V prípade, že poslanci tento návrh schvália, bude musieť premiérka o jeho odsúhlasenie požiadať EÚ.